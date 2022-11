Padre del fallecido en Mairena se arrepiente de haber llamado a Guardia Civil

Ángel Bejarano, el padre del joven detenido de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que sufrió una parada cardiorrespiratoria durante una actuación policial y falleció una semana después, ha dicho este martes que se arrepiente de haber llamado a la Guardia Civil, y ha agregado que "tienen que pagar lo que hicieron con mi hijo".

"No sé si hice bien en grabar pero yo creo que tienen que pagar lo que hicieron con mi hijo", ha señalado en conferencia de prensa, en la que ha explicado que la decisión de ponerse a grabar la tomó al ver "la brutalidad de la actuación" pero "jamás hubiese pensado que acabaría así. Si lo llego a saber no hubiera llamado a la Guardia Civil", ha apostillado.

Hoy han sido entregados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla dos copias del vídeo completo que grabó el padre durante la detención, el pasado 12 de septiembre, y según ha explicado el abogado de la familia del fallecido, Luis Romero, "la única diferencia con los vídeos emitidos en redes sociales es que no están pixelados".

En el video, "uno de los guardias civiles le tiene presionando el cuello con el brazo y el antebrazo de forma que está jadeando para segundos después dejar de hacerlo", ha contado el letrado que ha dicho que esto coincide con la causa de la muerte.

El informe preliminar, a la espera de la autopsia definitiva, apunta como causa de la muerte una "encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria a parada cardiorrespiratoria reanimada", ha dicho el abogado.

Romero ha considerado que los agentes "no actuaron proporcionalmente porque echan su peso sobre el cuerpo del hombre que ya de por sí estaba alterado, lo que se refleja en que fueron sus propios padres los que llamaron al 112 para que les ayudara".

La función de los cuerpos de seguridad es "no incrementar el riesgo de cualquier persona que tenga una afectación sino todo lo contrario", ha dicho el letrado, que ha añadido que no entiende por qué no utilizaron pistolas táser en esa situación.

Ha denunciado que hasta que no se publicaron los vídeos la semana pasada por parte del padre, "no ha dado la coincidencia que el juzgado ha pedido que nos personemos".

Ha añadido que hasta la semana pasado no tuvieron "los 170 folios de las actuaciones; entiendo que haya retraso en la administración de la justicia, pero en casos como estos hay que investigar desde el principio".

El abogado ha dicho que pedirán como pruebas la declaración de los dos guardias civiles implicados en la actuación, "por un presunto delito de homicidios imprudente" y la del resto de guardias civiles y los servicios médicos como testigos.

También van a pedir una reconstrucción de los hechos porque "creemos que la actuación imprudente, que no dolosa, no fue la correcta", ha añadido.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado "el resultado de los hechos" durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial.

Fernández ha dicho que el único objetivo de la actuación fue "proteger la integridad física de los padres y evitar una situación de agresividad", y ha añadido que tiene "absoluta confianza en la actuación de los agentes".