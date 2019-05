Cs no pactará con PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y sitúa al PP como su "aliado natural"

Ciudadanos no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y ha situado al PP como su "aliado natural" a la hora de conformar un posible gobierno de centro derecha en el Palacio de Cibeles.

Así lo ha avanzado este miércoles en el debate organizado por Telemadrid y Onda Madrid la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, en sustitución de la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ingresada en el hospital tras sufrir un pequeño cólico nefrítico a consecuencia de la cesárea que tuvo el pasado viernes por el nacimiento de su tercera hija.

"No vamos a pactar con el PSOE. Nuestro aliado natural es el PP, Villacís cuenta con usted como vicealcalde", se ha dirigido al candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida. Se trata de la primera vez que el Grupo de Ciudadanos en el Consistorio deja claro que no pactará con los socialistas tras el 26 de mayo, pues hasta ahora Villacís mantenía que Pepu Hernández no era lo mismo que Pedro Sánchez.

