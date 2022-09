Pacífico.- Las Islas Salomón rechazan el acuerdo de Biden para el Pacífico

Las Islas Salomón se han negado a firmar un nuevo acuerdo regional que han estado negociando los países de las islas del Pacífico con Estados Unidos en las últimas semanas, según la cadena australiana ABC.

La nación insular ha enviado este lunes una carta diplomática a sus socios regionales en la que informa de su rechazo al pacto por falta de acuerdo, de forma que interrumpe las negociaciones por las que la Administración Biden reafirmaría su presencia en el Pacífico.

Esta nota indica que las Islas Salomón necesitan más tiempo para reflexionar sobre la propuesta, que tendría que ser considerada por el Parlamento nacional, según ha podido saber la citada cadena.

Otras naciones, como Palau, están presionando para obtener más inversiones económicas del país norteamericano, quienes esperan que la reunión con Biden sea "más que una simple oportunidad para tomarse una foto en la Casa Blanca".

Washington ha estado las últimas semanas negociando con los países del Pacífico una declaración conjunta para formar esta asociación. El objetivo de Estados Unidos es aumentar su presencia diplomática, de desarrollo y comercial, para crear un contrapeso en la región a la influencia de China.

La propuesta incluye temas sobre el fortalecimiento de los lazos entre los países, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad y la preservación del orden internacional.

El acuerdo de EEUU es similar a un pacto regional que intentó alcanzar China con una decena de países del Pacífico en mayo. No obstante, este no llegó a ningún puerto porque los líderes indicaron que no habían tenido suficiente tiempo para estudiar el acuerdo.

Además, el primer ministro de las Salomón, Manasseh Sogavare, ha reprendido en ocasiones anteriores a sus socios tradicionales, a Australia o Nueva Zelanda, mientras que ha tratado de acercarse a China con un pacto de seguridad firmado a principios de año.

Sin embargo, Sogavare ha descartado repetidamente permitir que China establezca una presencia militar en el país, recoge ABC.