Pacheco (PP) ve "deslealtad" en las palabras de Garzón, cuya cartera debería "funcionar en beneficio de los empresarios"

El alcalde de Almería y portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado este martes de "deslealtad absoluta" las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a un medio extranjero en las que defendía la ganadería extensiva frente a la implantación de mega-granjas como modelo para la producción de carne de calidad, por lo que ha incidido en que su Ministerio "debería funcionar en beneficio de los empresarios españoles".

"Yo he escuchado al presidente del Gobierno hablar del sector ganadero pero no lo he escuchado hablar de su ministro, es lo más grave de todo", ha indicado el primer edil almeriense en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado la necesidad de que Sánchez dé "muchas explicaciones" sobre el posicionamiento de Garzón al haberse convertido, según cree, en el "peor embajador posible de lo español".

En este sentido, entiende el portavoz de los populares andaluces que "al final un ministro siempre forma parte de un gabinete en el que hay un jefe y un líder que tiene que dar cuenta de lo que hacen sus ministros".

Para Fernández-Pacheco, las declaraciones del ministro Garzón suponen una "tremenda irresponsabilidad" que "denotan una deslealtad absoluta con aquellos a los que debe servir".

"Creo que el ministro de Consumo, Ministerio que por otra parte la gran mayoría de españoles no entienden muy bien para qué sirve, debería funcionar en beneficio de los empresarios españoles, de los sectores productivos, del consumo al fin y al cabo que se genera desde las empresas españolas", ha valorado.