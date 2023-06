Pablo Sáinz Villegas publica este viernes 'The Blue Album', un viaje sonoro a la intimidad y a la introspección

Pablo Sáinz Villegas, considerado el mayor exponente actual de la guitarra clásica española, publica hoy 9 de junio su nuevo trabajo discográfico 'The Blue Album' (Sony Classical). Aclamado como el sucesor de Andrés Segovia y embajador de la cultura española en elmundo, el artista riojano ofrece en este disco una colección de piezas muy personales. Un viaje a través de diferentes estilos, colores y atmósferas con ese aroma azul e íntimo de laintrospección emocional.

'The Blue Album' incluye composiciones de Erik Satie (GymnopédieNo.1, Gnossienne No.1), François Couperin (Les barricades mystérieuses), Philip Glass Orphée's Bedroom), Leo Brouwer (Canción de cuna, Berceuse), Claude Debussy (Clair de lune), Sylvius Leopold Weiss (Passacaille), Domenico Scarlatti (Sonata para teclado en re menor),Fernando Sor (Etude en mi menor), Max Richter (A Catalogue of Afternoons), Sebastián Iradier (La paloma), Stanley Myers (Cavatina) y Ryuichi Sakamoto (Merry Christmas, Mr. Lawrence).

"ES MI PRIMER DISCO CON UN ESTADO EMOCIONAL COMO ELEMENTO UNIFICADOR"

"Es la primera vez en mi carrera artística que exploro de una manera conceptual todas estas piezas, que invitan emocionalmente a la intimidad y a la introspección. Un mundo en el que la guitarra se expresa de una manera natural y extraordinaria. Mis discos anteriores estaban enmarcados en un ámbito geográfico y temporal.

'The Blue Album' es el primer disco con un estado emocional comoelemento unificador. Además, está grabado con el sistema Dolby Atmos, que reproduce el espacio tridimensional de la grabación y supone una experiencia de inmersión acústica única para el oyente", ha afirmado Sáinz Villegas sobre el nuevo trabajo discográfico.

"La elección del repertorio ha surgido como una consecuencia natural de explorar el intimismo en todas las épocas, artistas y compositores. La música es el lenguaje de las emociones y todos los compositores han explorado esta intimidad, esta nostalgia y esta introspección emocional en algún momento de sus obras, generando composiciones que transcienden los lugares y las épocas en las que fueron escritas. Son piezas icónicas del repertorio de la música clásica, pero también debían ser viables a la transcripción de la guitarra y que el compositor hubiese compuesto de esta manera si hubiese pensado en una guitarra cuando las compuso", ha añadido sobre 'The Blue Album'.

"HA SIDO UNO DE LOS PROCESOS QUE MÁS HE DISFRUTADO EN MI TRAYECTORIA"

Sáinz Villegas ha grabado 'The Blue Album' en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en octubre de 2022 con el ingeniero de sonido asturiano Fernando Arias. "Me fascinó la acústica de la sala tras tocar allí y es uno de los procesos que más he disfrutado en mi historia discográficaporque es el primer álbum en el que veo reflejado mi sonido, siendo para mí el sonido la parte más fundamental de cualquier músico y nuestro vehículo de comunicación. Estoy muy satisfecho de cómo se ha conseguido capturarlo, utilizando el sistema Dolby Atmos que recrea el espaciotridimensional en el que se ha realizado la grabación. Es una experiencia inmersiva escuchar este disco y participar en este espacio sonoro", ha detallado el artista español.

El músico riojano ha confesado que le gustaría que "el público disfrutase con el sonido de 'The Blue Album', seductor y cercano en la pulsación. También de cómo la guitarra en movimiento lentos, enpiezas lentas, puede cantar realmente y crear atmósferas mágicas. Muchos artistas podemos tocar de manera rápida y virtuosa, pero es en los movimientos lentos donde se explora la magia de lamúsica, el espacio evocativo que hay entre dos notas, ese espacio infinito donde el compositor deja sorpresas musicales. Aquí, el artista tiene una oportunidad de expresar su voz de una manera máslibre y amplia, en esa dilatación de una nota, de una respiración o de un silencio".

'The Blue Album' es un concepto discográfico, más que un concepto de concierto. Por ello, incluirá piezas de 'The Blue Album' en sus recitales a partir de este verano cuando vaya a visitar estosmagistrales y azules instantes introspectivos dentro del fascinante viaje que supone cada actuación de Pablo Sainz-Villegas. Un viaje emocional a través de diferentes lugares y horizontes con partesíntimas y otras explosivas, de virtuosismo y drama.