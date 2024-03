Pablo Rodríguez pide disculpas a Patricia Hernández (PSOE) tras decir que la grababa "en la intimidad"

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha pedido este martes disculpas a la diputada socialista Patricia Hernández, de quien dijo en el último Pleno ordinario que la grababa "en la intimidad".

"Desde luego en el último pleno ordinario me equivoqué, no estuve afortunado en las palabras, no quise en ningún momento herir a nadie ni ser tan desafortunado y por tanto, pido públicamente disculpas a usted y a todas sus señorías", ha señalado en la sesión de control.

Hernández ha cargado contra la "machistada" verbalizada por el consejero por que se vio "desbordado por los argumentos" y ha incidido en que fue un comentario "inaceptable", incluso si se pronunciara en una "barra de bar" con la que confundió el Parlamento.

Ha insistido en que Rodríguez cometió "una patinada" y "un chiste que le salió mal" porque confundió "el micro con el gin tonic" y ha mostrado su deseo de que la afirmación de que la graban desde el edificio de enfrente a su vivienda "es falsa".

Así, ha apuntado que es "alarmante" que pensara que "podía hacer gracia" y apelado a "sacar el machismo de las instituciones y de la sociedad".