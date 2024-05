Pablo Iglesias, a Sánchez: "No necesitamos cobardes, sino gente que diga la verdad"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado este miércoles desde Barcelona contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "No necesitamos cobardes, sino gente que se atreva a decir la verdad".

En un acto electoral de Podemos en Barcelona, junto a los candidatos a las elecciones europeas Conchi Abellán y Julio Rodríguez, Iglesias ha manifestado que el hecho de que su partido apueste por la verdad ha convertido la corrupción periodística en "uno de los principales temas políticos del país".

Iglesias ha criticado que Sánchez solo hable de la verdad a medias, cuando denuncia ataques de medios de comunicación de ultraderecha o que califica como "panfletos".

"¿Cuatro panfletos te van a intimidar? Cuatro panfletos no. Cuando las principales televisiones destrozan a tu mujer, entonces sí, pero no te atreves a decirlo. Y no necesitamos cobardes, necesitamos gente que se atreva a decir la verdad", ha subrayado.

Iglesias ha denunciado que "los medios han enseñado a la izquierda algo terrible", como es que "la política es un mercado de demanda", donde los programas políticos, los discursos o los liderazgos se ofrecen para que alguien los compre.

"En política es muy importante decir la verdad, aunque esa verdad tenga consecuencias duras sobre uno, aunque te insulten, aunque te criminalicen, aunque te odien, porque cuando dices la verdad en política plantas semillas", ha indicado.

Iglesias ha criticado que el Gobierno reconozca a Palestina como Estado solo cuando ha visto el movimiento de solidaridad que hay a diez días de las elecciones europeas y ha exigido que no tomen "a la gente por tonta" y decidan romper relaciones con Israel.

El exvicepresidente ha criticado a Sánchez por denunciar el 'lawfare' solo cuando le afecta a su mujer, Begoña Gómez.

"No vale denunciar el 'lawfare' cuando le afecta a tu mujer y callarte cuando un exvicepresidente y una exministra de tu Gobierno tienen un juicio contra su acosador, que no impediste con la acción policial", ha denunciado.