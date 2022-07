Pablo Iglesias se ofrece como "un soldado" de Yolanda Díaz si le invita a la presentación de 'Sumar'

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha ofrecido como un "soldado" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el caso de que ella le invitara a acudir mañana al lanzamiento de su proyecto político 'Sumar' que impulsa para revitalizar a la izquierda alternativa al PSOE.

Iglesias ha recalcado que él ya no es portavoz de ningún partido y que tiene que "saber ubicarse", si bien ha asegurado que si Díaz lo llama para asistir al lanzamiento del proyecto, estará "donde me digan que tengo que estar": "Que a mí me llama Yolanda y me dice 'necesito que estés', pues yo soy un soldado y estoy donde me digan que tengo que estar", ha subrayado el exlíder de Podemos.

De igual forma ha insistido en que la ministra de Trabajo y la organización del acto --que tendrá lugar este viernes en el centro cultural Matadero de Madrid--, han dejado claro que "quieren el protagonismo de la sociedad civil", por lo que a él le toca estar enfocado en su podcast 'La base' o "actuando de analista".

"Nos han dado a entender que el protagonismo lo tienen que tener otros actores y uno tiene que ocupar disciplinadamente el lugar que le toca ocupar", ha recalcado Iglesias, al tiempo que ha mostrado su apoyo al proyecto de escucha de Yolanda Díaz. "Le deseo lo mejor al proyecto como no podía ser de otra forma", ha zanjado.