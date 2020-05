Pablo Iglesias defiende en el Financial Times un ingreso mínimo vital para toda la UE

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido en una entrevista en el Financial Times la creación de un ingreso mínimo vital para toda la Unión Europea, asegurando que la UE no sobrevivirá si no se solidariza con los países más golpeados por el coronavirus.

Pablo Iglesias ha defendido la mutualización de la deuda como condición para la supervivencia de Europa y ha afirmado que su plan de introducción de un ingreso mínimo vital para toda la UE es compartido por Italia y Portugal. La propuesta realizada por los tres gobiernos no explica si la financiación de esta medida sería a través de los fondos europeos o de los presupuestos nacionales de cada estado miembro.

La austeridad, "acabada", para Iglesias

Iglesias ha asegurado además que la ideología de ex primeros ministros británicos como Margaret Thatcher y Tony Blair está acabada: "La Unión Europea de los recortes y los planes de austeridad no va a sobrevivir", ha afirmado el vicepresidente.

"Todo el mundo entiende que ahora necesitas un estado que intervenga en la economía", dice Iglesias, "la economía de mercado está así más protegida y garantizas cierto nivel de demanda y bienestar". Para Iglesias, el ingreso mínimo vital es el mejor mecanismo para que las familias salgan de esta crisis económica ya que "no pueden recurrir a hacer una chapuza para algún amigo por 40€" como en otras crisis económicas.

Las críticas al 8-M, un "ataque al feminismo"

El vicepresidente considera que se ha podido cometer algún error por parte del Gobierno en la gestión de una crisis que ha convertido a España en el segundo país con más muertes por habitante del mundo y que "si pudiéramos volver atrás, seríamos más estrictos".

No obstante, ha rechazado las críticas a la promoción por parte de su Gobierno de una multitudinaria manifestación en plena pandemia: "Si alguien critica el 8-M y no el mitin de Vox o los partidos de fútbol es un ataque al feminismo", ha asegurado.