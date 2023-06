Pablo Ibar se siente "destrozado" tras el último fallo en su contra

Pablo Ibar, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos por un triple crimen cometido en 1994, se siente "destrozado" tras el último fallo en su contra, según un manuscrito que ha hecho llegar a la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Florida denegó el recurso presentado por la defensa de Pablo Ibar, en el que pedía la revocación de la condena a cadena perpetua que el mismo órgano judicial le impuso el pasado mes de abril.

Tras esta decisión Ibar deberá acudir al Tribunal Supremo de Florida en demanda de una sentencia que deje sin efecto la pena que actualmente cumple por un triple crimen que se perpetró en 1994 en la localidad de Miramar, próxima a Miami, hechos de los que siempre se ha declarado inocente.

Según ha informado la asociación, Pablo Ibar les ha enviado desde la prisión dos cuartillas de cuaderno manuscritas, redactadas a bolígrafo, en las que muestra su desolación por el fallo del tribunal que ratifica la sentencia que cumple, una decisión que califica de "falta de justicia".

"Ya no sé qué más puedo hacer para demostrar mi inocencia y tener un juicio justo", reconoce Ibar en su misiva, en la que añade: "No estoy en el corredor de la muerte, pero todavía tengo una sentencia de muerte".

Ibar aprovecha la breve carta para agradecer las muestras de apoyo que viene recibiendo de diferentes lugares del mundo: "A todos los que me han apoyado, los quiero con todo mi corazón y alma", escribe, tras lo cual se despide con un "gracias por eso".

VISITA DE TANYA A LA CÁRCEL

En estos difíciles momentos para Ibar, su familia continúa siendo el principal apoyo. Su esposa Tanya, que lo visita asiduamente, señala que tanto Pablo como ella viven una situación "difícil", ha afirmado la propia Tanya en un vídeo que también ha hecho llegar a la Asociación Pablo Ibar a la salida de la cárcel tras un encuentro con su marido.

"Nos sentimos muy perdidos y aunque no perdamos la esperanza os pedimos que no olvidéis a mi marido", ha rogado la esposa, y ha añadido: "Seguimos luchando por traerlo de vuelta a casa y liberarlo de este lugar. No se merece estar ahí".

"Os necesitamos más que nunca", ha concluido Tanya, que también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas.