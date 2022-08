Pablo González (PP) califica de "lengua de diseño" al asturiano y acusa al PSOE de "perder la conexión con la calle"

El diputado autonómico y presidente del PP gijonés, Pablo González, ha afirmado que los asturianos "no quieren usar, y menos que nos impongan, una lengua de diseño", en referencia a la lengua asturiana, por lo que ha acusado al Ejecutivo socialista de "perder la conexión con la calle" por favorecer su presencia en el sistema educativo.

Así lo ha indicado en un Tweet recogido por Europa Press, donde González opina sobre el nuevo currículo de ESO y Bachiller aprobado por el Principado este martes, donde la lengua asturiana gana tres horas y se introducen contenidos sobre la memoria democrática asturiana.

Así, el asturiano, que sigue como optativa, pasa en 4º de ESO de tres a dos horas semanales y en Bachillerato pasa de una a tres en cada curso. Además, en las dos etapas, los currículos introducen contenidos para la conocimiento de la memoria democrática de Asturias.

Una situación que no ha gustado nada a González, que ha afirmado que Asturias tiene problemas como "un claro declive económico, social, cultural y demográfico", mientras "el gobierno está preocupado por no pensar todos lo mismo sobre nuestra historia y no querer usar, y menos que nos impongan, una lengua de diseño".

"Han perdido la conexión con la calle", ha señalado Pablo González en un tweet al que ha dado 'like' entre otros el vicesecretario de comunicación del PP de Asturias, Pablo Álvarez-Pire.