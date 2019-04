Pablo Gentili, la experimentada "sombra" argentina de Pablo Iglesias

Lourdes Velasco.

Pablo Gentili dice que no es un gurú, sino un tipo argentino de más de 50 años que, tras trabajar para los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, pone su "experiencia" al servicio de Podemos como jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que hasta ahora estaba rodeado de "cuadros muy jóvenes".

Profesor de universidad y experto en educación y en exclusión social, Pablo Gentili era secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) cuando el líder del partido morado le llamó para ofrecerle un trabajo. Se habían conocido un año atrás durante un viaje de Iglesias a Argentina.

"Me lo propuso, según cuenta él, con bajísimas expectativas de que le dijera que sí, pero me pareció lo más interesante y novedoso para hacer. Se lo dije a mi compañera y aceptamos ese mismo día", explica a EFE Gentili en su despacho del Congreso.

Llegó a Madrid hace poco más de tres meses con la intención de estudiarse España y ponerse al día poco a poco. Pero le sobrevino la convocatoria electoral y sus jornadas se han vuelto, según dice, "vertiginosas".

Organiza la agenda, diseña las actividades, las relaciones con los territorios y mantiene el diálogo con el resto de fuerzas políticas. También se ocupa de asesorar en la estrategia.

"Pablo quería a una persona con experiencia política en el campo de la izquierda y con una trayectoria académica e intelectual. Los grupos de trabajo en Podemos son de personas muy jóvenes, y Pablo me decía que necesitaba a alguien que no pudiera ser visto como uno más. Que yo viniera de afuera me permitía no estar contaminado por la historia muy intensa de Podemos en estos cinco años", explica a EFE.

Los dos Pablos mantienen una "relación extraordinaria", según la versión de Gentili, porque ambos pertenecen a un universo cultural muy semejante y además los dos son de tener muchos hijos. "Yo tengo cinco", bromea.

"(Pablo Iglesias) es una persona muy afable, generosa y divertida y que tiene una capacidad admirable de aislarse. Te puedes pasar un viaje de tren hablando de películas, de series, de música, de historias de lo más diversas, de ciencia política, de sociología", explica Pablo Gentili, que también destaca la gran capacidad de atención del líder de Podemos para prepararse los temas y estudiar.

Su experiencia política como asesor de los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil le permitió, resume, "aprender cómo funciona el Estado para gobernarlo".

"Pertenezco a una generación de personas que entraron en experiencias progresistas con treinta y pico y ahora tienen más de 50. Hemos hecho algo que es lo que quiere Podemos: ganar elecciones y después aprender a gobernar para la gente", relata Pablo Gentili.

El argentino tiene una máxima: "Antes que inventar la rueda, lo que hay que hacer es fortalecer lo que funciona", y ha animado a Pablo Iglesias para que hable también en positivo de lo que funciona pese a la crisis, como por ejemplo la educación o la sanidad pública.

La política española le parece a Gentili muy agitada y diferente a la de América Latina, empezando porque, dice, "el debate político es permanente" y además los españoles exigen una gran rendición de cuentas a sus dirigentes.

También le sorprende de Podemos lo "vertiginoso" que ha sido su crecimiento, lo que en su opinión ha provocado que "mucha gente no se haya salido aún del 15-M". "El proceso de maduración de la organización ha sido más rápido que el de algunos cuadros, que siguen queriendo al Pablo Iglesias de los años iniciales", dice.

Pero Podemos ha cambiado y ha madurado y -opina- seguirá existiendo con otros dirigentes dentro de un tiempo. "Lula tuvo que perder tres veces las elecciones presidenciales para ganar".

Pablo Gentili reivindica además que en Podemos no han contratado ninguna agencia de publicidad y que son ellos mismos los que se diseñan sus campañas.

"A mí no me trajeron porque sea un gurú del marketing político, me trajeron porque tengo una experiencia en organización política. Y no me trajeron por una campaña, caí en una campaña", dice Gentili.

Y deja claro que no es ningún "iluminado que vende recetas y cobra". "Quizás no soy ni gurú", bromea.