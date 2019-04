Pablo Casado tiene claro que aplicar el 155 sería una de las prioridades de su Gobierno, noticia hoy

1. Pablo Casado en 'El Cascabel': "Haré que se cumpla la ley en Cataluña nada más llegar al Gobierno"

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha dejado claro en 'El Cascabel' de TRECE que "hay motivos para aplicar el 155". Casado ha asegurado que "Cataluña se la han cargado los independentistas" y que "los catalanes no están solos, queremos recuperar su prosperidad". Sobre este asunto, también ha insistido en que "cambiaré la ley de indultos para que se prohíba indultar a presos condenados por sedición y rebelión para que, si llega un Pedro Sánchez dentro de unos años, no haya duda de que no se puede indultar a quienes hayan dado un golpe de Estado".

2. Leopoldo López padre promete llevar la "voz" de Venezuela al Parlamento Europeo

El padre del opositor venezolano Leopoldo López, que el PP ha incluido este jueves como candidato a las elecciones europeas, se ha comprometido a llevar la "voz" no solo de España, sino de todos los países iberoamericanos y en especial de Venezuela, al Parlamento Europeo.

La entrada de López en las listas europeas ha coincidido con la marcha a Ciudadanos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, que ha sido sustituido en el puesto 4 de la lista por el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

3. La Junta Electoral Central expedienta a Torra por el mensaje de Sant Jordi

La Junta Electoral Central ha acordado incoar expediente sancionador al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por el mensaje institucional del día de Sant Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes, pues considera que en ambos casos empleó expresiones identificables con mensajes electorales de partidos.

Ciudadanos presentó una denuncia contra Torra por entender que la comunicación institucional que hizo en Sant Jordi el president de la Generalitat era contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

4. Paloma Tortajada, una vida dedicada a la radio

"Soy una enamorada del periodismo o, mejor dicho, de la radio desde niña. Desde que tengo uso de razón recuerdo el sonido de la radio sonando en cada rincón de la casa de mis padres, ambos grandes oyentes de radio. Yo misma en la actual era de la tecnología sigo teniendo una radio a pilas, de esas con la antena desplegada que llevo conmigo allá donde esté en la casa".

Así contaba Paloma Tortajada Lorente de dónde le venía su pasión por la radio y por su profesión, el periodismo, que comenzó a practicar tras terminar Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco en Radio Popular de Zaragoza (hoy COPE Zaragoza) en 1988. Allí encontró a uno de sus maestros en la profesión, la maestra de periodistas María José Cabrera, de la que decía que le había enseñado a caminar en este mundo del periodismo". Pero, sin duda, su gran "maestro del periodismo y de la vida" fue Iñaki Gabilondo.

5. El Getafe frena la racha de Benzema y se mantiene en Champions

El Real Madrid no pasó del empate sin goles ante el Getafe, que se mantuvo en puestos de Liga de Campeones pese a la luz que aportó al conjunto blanco Brahim Díaz, uno de los pocos brotes verdes del cuadro de Zinedine Zidane. El técnico francés continuó con su casting para la próxima temporada en el Coliseum Alfonso Pérez. No es fácil para un equipo como el Real Madrid arrastrarse por los campos de España sin nada más en juego que conocer el nombre de los jugadores que seguirán en el club el curso siguiente.

Y menos en estadios como el del Getafe y ante un equipo que se jugaba ni más ni menos que acabar la temporada en la cuarta posición, lo nunca visto en la historia del club presidido por Ángel Torres. Un reto mayúsculo para el cuadro azulón y un marrón más para el Real Madrid. En esta ocasión, el técnico francés dio una oportunidad a Reguilón. Jugó su segundo partido con Zidane, pero el primero con Marcelo disponible. También permitió a Isco jugar donde más sabe, con libertad por detrás de la zona de ataque.