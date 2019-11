Pablo Casado pide a Batet que impida fórmulas no legales de acatamiento de la Constitución

El líder del PP, Pablo Casado, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para solicitarle que impida a los diputados electos fórmulas no legales de acatamiento de la Constitución, avisándole de que, si no lo hace, podría enfrentarse a sanciones legales o administrativas.

Casado, en declaraciones en el Congreso tras entregar sus credenciales, quiere que Batet o quien resulte elegido presidente de la Cámara el 3 de diciembre, cuando se constituyen las Cortes, no acepte fórmulas "claramente humillantes" para la legalidad constitucional y la institución, como las empleadas por algunos diputados en la sesión constitutiva del 21 de mayo.

Juramentos como "por la República catalana" o "por la libertad de los pueblos indígenas" no son aceptables, ha asegurado Casado, quien en la carta solicita a Batet cuatro cosas concretas para que no se repita esa situación.

En primer lugar, le reclama que remita una carta a todos los electos que se les informe de cómo pueden hacerlo para adquirir la condición plena tal como figura en el Reglamento de la Cámara.

De este modo, pueden prometer o jurar la Constitución o utilizar también "por imperativo legal".

En segundo lugar, reclama a Batet que ponga a disposición de la Cámara todos los servicios técnicos (vídeo, audio, etc) para que quede "perfectamente reflejado" en el acta taquigráfica todo lo que se haya dicho y, por tanto, no dé lugar a que se puedan escudar en que no se entendían las fórmulas empleadas.

Además, exige a la presidenta del Congreso que, tras escuchar el juramento o la promesa de cada diputado, comunique de manera personal a aquellos que no han utilizado la fórmula válida.

Por último y antes de finalizar la sesión constitutiva, la presidenta debe dar cuenta de los nombres de quienes no han adquirido la condición de diputado por no jurar o prometer la Constitución de acuerdo con la legalidad establecida.

Casado avisa también a Batet de que si a sabiendas dictamina una resolución injusta, puesto que ha sido informada con antelación, podría hacer frente a infracciones penales o administrativas. EFE