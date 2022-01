Pablo Casado cree que Sánchez es un "presidente débil" si decide no destituir a Garzón

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe destituir al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre el sector cárnico en una entrevista con un medio de comunicación británico, ya que de no hacerlo mostrará "que no manda y es un presidente débil".



En una comparecencia ante los medios de comunicación durante su visita a una explotación ganadera de extensivo en el municipio abulense de Las Navas del Marqués, Casado ha asegurado que "no hay precedentes de un gobierno que hable mal de su país en el extranjero" y, en este sentido, ha afirmado que si Sánchez mantiene al ministro "se responsabiliza de esas declaraciones y compra la tesis de Garzón".



Situado ante una manada de unas setenta reses que llegaron a la zona minutos antes de que el líder del PP acudiera a la comparecencia de prensa, Casado ha afirmado que "España tiene la mejor carne del mundo".



En este contexto, se ha mostrado "tremendamente indignado" por los "ataques" al sector que, a su juicio, ha realizado el Gobierno en los últimos tres años, si bien ha señalado que las declaraciones de Alberto Garzón sobre la calidad de la carne han supuesto un punto de inflexión.



"Hasta aquí se puede aguantar", ha señalado al respecto, antes de pedir a Pedro Sánchez que "mañana mismo" cese al ministro de Consumo, ya que de lo contrario "él se hace responsable de esas declaraciones".



En esta línea, el presidente de los populares ha insistido en que de no cesar a Alberto Garzón, eso quiere decir que "compra su tesis" acerca de la carne de "mala calidad" o la exportación de carne de "animales maltratados".



Asimismo, ha añadido que si Garzón continúa formando parte del Consejo de Ministros, eso demostrará que el presidente del Gobierno "no manda nada" y es un "presidente débil" que "copreside dos gobiernos, uno presidido por él y otro por Yolanda Díaz".



Acompañado por el presidente del PP abulense y de la Diputación provincial, Carlos García, Pablo Casado ha sostenido que no le "parece" que en la ganadería intensiva "se maltrate a los animales" y tampoco le "parece" que los animales de las granjas de intensivo "contaminen".



Tras señalar que, pese a los "bulos", el Gobierno "no está unido", el presidente del PP ha elogiado el papel que agricultores y ganaderos están teniendo desde el inicio de la pandemia, dentro de un sector al que están vinculados dos millones de empleos, genera 15.000 millones de euros de riqueza y 9.000 millones en exportaciones, lo que es un "referente de la marca España".



"Apoyo a toda la ganadería de España", ha señalado Casado, quien ha recomendado a Alberto Garzón que "además de mirar a un buey en Asturias de lejos como si fuese una especie de holograma de una serie de Netflix", acudiera a "conocer el ganado español".



En este sentido, el presidente del PP ha dicho "sin querer" dárselas de "nada" que tiene "familia con granjas" en la provincia de Palencia, en los municipios de Barruelo del Valle y en Meneses de Campos.



"Lo he vivido desde pequeño y sé que el principal interesado de que esos animales estén en perfectas condiciones es el ganadero", ha argumentado, antes de concluir: "Que no nos den lecciones del campo, que el PP sí que es el partido de la España vaciada".