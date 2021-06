Pablo Casado asistirá a la manifestación de Colón contra los indultos a los presos del 'procés'

El líder de la oposición, Pablo Casado, encabezará la representación del PP en la concentración en contra de los indultos a los políticos de ERC y Junts condenados por malversación de dinero público y sedición. Una manifestación que se celebrará en la plaza de Colón el próximo 13 de julio y que ha sido convocada por la plataforma Unión 78, en la que están Rosa Díez, Fernando Savater y María San Gil.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes la decisión tomada por el partido en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, que Casado ha reunido hoy.

"Todas las iniciativas pacíficas y cívicas van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente, hasta la última fila. Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celáá y estará presente en estas iniciativas en contra de los indultos", ha afirmado Egea.

El PP ha negado que tema que se reedite la llamada 'foto de Colón'. "Yo lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra y el Partido Socialista, esta foto sí me da miedo, me incomoda la foto de un presidente del Gobierno firmando los indultos, que tiene un Gobierno de coalición con la izquierda radical, esas son las fotos que me preocupan", ha afirmado Egea.

El partido de Pablo Casado ha aludido además a las diferencias internas en el seno del PSOE. "Muchos no están dispuestos a que Pedro Sánchez se lleve por delante al PSOE", ha señalado Egea, que cree que los socialistas "no se van a reponer de los indultos".

"No es indulto, es un pago político. Si Sánchez tuviera hoy mayoría absoluta no tendríamos indultos. Sánchez reescribe la sentencia para comprar dos años más de legislatura gracias a los socios a los que pretende indultar", ha afirmado también Egea de indultos que considera un "pegamento" para el "Gobierno Frankestein".