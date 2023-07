Ozuna, Jhayco y Chimbala actuarán en Torrevieja de la mano del Reggaeton Beach

El Reggaeton Beach Festival (RBF) llegará en su quinta edición a 11 ciudades y una de ellas será Torrevieja (Alicante) ls días 5 y 6 de agosto con un cartel internacional que encabeza Ozuna y en el que también destacan otros artistas como Jhayco, Bryant Myers, Lunay y Juan Magán. El 90% de las entradas de este evento ya se ha vendido, según informa la organización.

El RBF "tomará" el parque torrevejense Antonio Soria, donde estará presente la estrella de Puerto Rico --intérprete de hits como 'Dile que me quieres', 'Mi niña', 'Te pienso' y 'Monotonía'-- junto a otros artistas consagrados como Chimbala, L- ante, Young Miko, Omy de Oro Polimá Westcoast, Atomic Otro Way, Jeipy y Ana da Silva.

Por su parte, Jhayco (Puerto Rico 1993) es conocido por temas como 'Adicto', 'Medusa', 'No me conoce' o 'Famouz'; Bryant Myers (Puerto Rico 1998) tiene éxitos 'Como panas', 'No ando solo', 'Esclava' o 'Un ratito más'; Lunay (Puerto Rico 2000) intérprete de 'Ella', 'Vudú', 'Ando solo', y Juan Magán (Badalona 1978), responsable de 'Caliente', el "himno oficioso" del festival.

El certamen contará con tres escenarios (el principal de más de 50 metros), una gran zona Vip y la última tecnología en sonido e iluminación. Se han implementado "férreos" protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar largas colas como contratar más personal (un trabajador por cada 25 visitantes).

Por seguridad se ha implementado el uso de tecnologías de iluminación nocturna y reconocimiento facial. Además de los conciertos, se desarrollarán actividades complementarias como atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal.

También habrá zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de comercios locales.

Además, habrá Puntos Violeta para actuar ante posibles abusos contra las mujeres con equipos especializados.