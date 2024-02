Oviedo y Siero avanzan en su buena relación institucional con un acuerdo para dar servicio a unas luminarias

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), y el regidor de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), se han reunido este martes en el Ayuntamiento de la capital asturiana para avanzar en su "buena relación institucional" mediante la firma de un convenio para dar servicio a unas luminarias que se encuentran en el límite entre ambos municipios.

Para los dos dirigentes, este acuerdo --mediante el cual Oviedo coge suministro de un cuadro de luz ubicado en Siero para abastecer a una zona de Oviedo, y Siero se abastece en Oviedo para dar luz al entorno de Parque Principado-- es un ejemplo más de la "muy buena relación" entre los dos, y un ejemplo de la colaboración supramunicipal.

Ángel García ha indicado que este acuerdo, al que se suma la colaboración en el transporte urbano, "puede ser el ejemplo de lo que se podría conseguir en Asturias si tuviésemos más proyectos en conjunto entre distintos ayuntamientos que además compartimos frontera".

"La línea urbana de Oviedo llega a Lugones, y es el único caso que hay en Asturias de esta índole", ha ejemplificado García, quien ha destacado que es un servicio "excepcional" al igual que el servicio a Parque Principado.

Preguntados ambos por el regreso del área metropolitana a la escena política, Canteli ha señalado que está "esperando a ver qué es lo que pretenden hacer", ya que en el anterior mandato que se abordó el asunto "no se hizo nada". "Yo no me voy a manifestar mientras no sepamos realmente qué es lo que pretenden, en qué va a beneficiar a los ayuntamientos, en qué va a beneficiar a Asturias", ha dicho.

A este respecto, el primer edil de Siero ha asegurado que a efectos prácticos el área metropolitana "ya existe". A su juicio, la colaboración en el transporte público, la conexión de la A-66 o el HUCA ya constituyen ejemplos de ese área metropolitana. "Al área metropolitana no hay que darle entes, hay que reconocer la realidad", ha resumido, señalando que un área metropolitana sirve para dar mejores servicios al ciudadano con menos costes.

Por otro lado y en relación con la incógnita acerca de la ubicación de las futuras instalaciones deportivas del Real Oviedo, García ha asegurado que este equipo "también es área metropolitana", ya que "es igual que el Real Madrid". "Gente de toda Asturias sentimos el Oviedo como nuestro equipo, y es un proyecto, para mí, supramunicipal", ha explicado.

Así, entiende que el Ayuntamiento de Oviedo quiera que las instalaciones se ubiquen en el concejo, pero ha recordado que Siero "tiene una opción que puede ser buena" para el equipo.