Oviedo.- El pleno insta a Canteli a destituir a Costillas como presidente de la FMC tras su marcha de Cs

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha instado este miércoles al alcalde, Alfredo Canteli, a destituir al concejal no adscrito José Luis Costillas como presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), en la primera votación que el Gobierno pierde desde el inicio del mandato.

La Casa Consistorial acogió este miércoles el pleno extraordinario en el que se tenían que aprobar las modificaciones organizativas de la Corporación y el régimen de los concejales no adscritos. Sin embargo, la votación final dio un vuelco al aprobarse las enmiendas presentadas por Somos para destituir a Costillas y para reducir los turnos de intervención de los concejales no adscritos en los plenos que restan de mandato. El PP y los tres concejales no adscritos que se dieron de baja de Ciudadanos --Ignacio Cuesta, Lourdes García y José Luis Costillas-- terminaron por abstenerse en esta votación. Votaron a favor PSOE, Ciudadanos y Somos. El cuarto concejal no adscrito, Hugo Huerta, votó en contra.

