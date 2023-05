Oviedo.- Canteli pide concentrar el voto del centro derecha en el PP y "no tirarlo" para "gobernar en solitario"

El alcalde de Oviedo y candidato del PP a la reelección, Alfredo Canteli, ha pedido este domingo al electorado de centro derecha que concentre su voto en el PP para "no tirarlo".

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del programa electoral de festejos junto a los concejales Covadonga Díaz y Alfredo García Quintana, Canteli ha pedido que "no se desperdicien votos del centro derecha".

"El voto del centro derecha tiene que ir al Partido Popular, no porque sea el alcalde, sino porque es la única forma de luchar contra la izquierda que cuando gobernó en el Ayuntamiento lo hizo mal", ha apuntado.

Para Canteli, hay que "evitar que la izquierda sume", algo que cree solo se podrá evitar "si se concentra el voto del centro derecha en el PP". "Las encuestas nos dan bien, aparentemente bien, pero bueno, faltan todavía una semana, una semana que hay que trabajar y que hay que luchar por sacar el mejor resultado", apuntilló.

En ese sentido, afirmó que "hay votos que se van a tirar a la alcantarilla y es una pena". "El que está votando ciertos partidos está tirando el voto. Cada voto que tiramos por la derecha, beneficiamos a la izquierda. Entonces, que la gente medite mucho a quien vota, que vote un candidato ganador, por el bien de Oviedo", añadió.

Respecto a posibles pactos postelectorales, Canteli se ha mostrado convencido de que si se cumplen previsiones de 13 concejales con tendencia a 14, el PP podría gobernar "en solitario", al estilo Canteli, que cree mejor que el estilo Barbón.

"Al estilo mío, que creo que es mejor", ha dicho el candidato del PP a la reelección tras reconocer que tiene una "buena relación personal" con el presidente del Principado y candidato socialista a la reelección, Adrián Barbón, aunque considera que "no es un buen presidente".

En cuanto al programa electoral de festejos, Alfredo Canteli y Covadonga Díaz han indicado que el objetivo del PP es que "Oviedo florezca" para que todas las fiestas locales sigan siendo de "referencia" en el norte de España.

Sobre 'San Mateo', en concreto, han asegurado que se seguirá avanzando en el modelo de los últimos años. "El cambio del modelo festivo lo dijimos en campaña", remarcó Canteli incidiendo en que el PP "ganó las elecciones" hace cuatro años con esa propuesta.

"Ese cambio es irreversible, o sea que los que no quieran ese cambio tienen que votar a otro. No me pueden votar a mi. Seguiremos manteniendo el modelo festivo", ha afirmado, al tiempo que se abrió a modificar algunas cosas pero dentro de los propios pliegos, potenciando las orquestas, entre otras actividades.

Asimismo, Covadonga Díaz destacó la propuesta del PP de aumentar la subvención para el folclore en la calle porque es "un reclamo turístico".