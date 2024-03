Otxandiano reclama un estatus político que sitúe a Euskadi "en pie de igualdad" con el Estado

El candidato de EH Bildu a lehendakari apuesta por un nuevo modelo de autogobierno como "palanca de transformación" para el País Vasco

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha afirmado que Euskadi requiere de una "palanca de transformación" en forma de un estatus político que la reconozca "como nación" y que la sitúe "en pie de igualdad" con el Estado español.

Otxandiano ha lanzado este mensaje en un acto de EH Bildu celebrado este sábado en Vitoria-Gasteiz, en el que la coalición ha reunido a sus 90 candidatos y candidatas a las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril.

En su intervención, en la que ha denunciado las consecuencias del modelo capitalista y ha criticado el "deterioro" de los servicios públicos en Euskadi, el candidato de EH Bildu ha advertido de que es necesario implementar ya la "agenda del cambio" en Euskadi, para lo que ha mostrado la importancia de que la coalición logre "los mejores resultados de su historia" en los comicios del 21 de abril.

Además, ha explicado que se debe dar una "respuesta positiva" a los desafíos que plantea el actual momento histórico, lo que pasa por "revitalizar nuestro proyecto nacional y dar una respuesta en términos de pueblo a este siglo XXI".

Otxandiano ha manifestado que para ello se requiere de "una palanca de transformación" en forma de "un nuevo autogobierno" que dote a Euskadi de "suficientes capacidades jurídicas y políticas para hacer políticas del siglo XXI".

"AMBICIÓN NACIONAL"

"Un autogobierno que nos reconozca como nación, que nos ponga en pie de igualdad con el Estado; y que nos dé suficiente ambición nacional para que se produzca en esta parte del país una transformación social, económica, política y cultural", ha manifestado Otxandiano, que ha precisado que esa 'palanca de transformación' "no puede ser otra cosa que un estatus político que nos reconozca como nación".

El candidato de EH Bildu también se ha referido a las consecuencias del modelo neoliberal, sobre el que ha denunciado que ha dado lugar a "una sociedad consumista, individualizada, fragmentada y frágil".

En este contexto, ha alertado de que el individuo permanece "solo y desprotegido ante el mercado, esclavo de lógicas consumistas". "Se ha construido una subjetividad del individuo, pivotado sobre valores como la autonomía personal, el espíritu emprendedor, la seguridad en uno o en una misma. En definitiva, en 'búscate la vida'", ha explicado.

Otxandiano ha subrayado que pese a la posición "hegemónica" del neoliberalismo, todo esto no se puede "aceptar con resignación". De esa forma, ha afirmado que los investigadores con salarios precarios, los jóvenes con problemas de acceso a la vivienda, y las personas que padecen las consecuencias de la "degradación" de Osakidetza, "tienen derecho a manifestarse y es imprescindible que lo hagan".

En este sentido, ha afirmado que la "respuesta positiva" a estos problemas "pasa por revitalizar el proyecto nacional vasco" y por la puesta en marcha de "la agenda del cambio político".

A su vez, ha destacado que es necesario contar con "gobiernos con propósito". "No se puede gobernar en este siglo XXI con gobiernos que no tienen una visión a medio largo plazo; gobiernos que en última instancia lo que suman son intereses partidistas, pero que no tienen una visión mínimamente compartida, mínimamente sólida de lo que tiene que ser la transformación de este país o el desarrollo de este país a medio largo plazo", ha advertido, en referencia al PNV y el PSE-EE.

Otxandiano ha lamentado que en la base de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados en los últimos años "no existe un modelo de país", y que las formaciones que han suscrito dichos acuerdos "carecen de una visión conjunta mínimamente sólida para hacer frente a los problemas de este país".