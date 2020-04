Otegi a Sánchez: Para llegar a acuerdos antes debe aclarar qué quiere hacer

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado este jueves la voluntad de su formación de "hablar y llegar a acuerdos" con el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar las consecuencias de la pandemia del COVID-19, aunque ha advertido de que "antes tiene que aclarar qué es lo que quiere hacer".

"Sánchez debe aclarar qué quiere hacer y de qué quiere hablar. Hay operaciones que pretenden expulsar al Gobierno para preservar la sacrosanta unidad de España ¿Sobre qué espaldas va a quedar la factura de esta crisis? ¿Sobre las de los trabajadores? ¿Se quieren hacer otras políticas sociales? Tienen que responder a esas preguntas", ha dicho en una entrevista en ETB-1.

Ha opinado que en su día los Pactos de la Moncloa no beneficiaron a Euskadi "ni en términos políticos ni económicos".

"Otra cosa es que nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar", ha añadido Otegi, que considera además que las decisiones "hay que tomarlas también más allá de los grupos parlamentarios".

En el caso del Ejecutivo vasco, ha criticado que no se les consulte. "Urkullu no ha hablado, por ejemplo, con la líder de la oposición, Maddalen Iriarte. Esta situación puede prolongarse y lo que no puede ser es que el Gobierno en minoría tome decisiones sin hablar con nadie", se ha lamentado.

Y ha reiterado hay que poner las medidas necesarias en los que respecta a la actividad económica porque "un segundo confinamiento" sería "peor" que el actual, supondría "un shock económico y social". "Si no se cuida la salud de la gente, no se puede resucitar la economía", ha enfatizado. EFE