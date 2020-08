Otegi, preocupado por "los bandazos" de Sánchez, le pide que elija entre Cs o el bloque de investidura

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado su preocupación "por la deriva del Gobierno del Estado" porque, a su juicio, da "bandazos", y le ha pedido que elija entre Ciudadanos o "el bloque de la investidura".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Otegi se ha referido a la ronda de contactos que el presidente Pedro Sánchez abordará la próxima semana con los líderes de las principales fuerzas parlamentarias, en la que se hablará, entre otras cosas, de Presupuestos Generales del Estado.

El líder de la formación soberanista ha destacado que éste no va ser "solo un debate presupuestario porque en él se van a jugar muchas cosas, además de las ayudas europeas, las ayudas económicas y financieras", porque se "jugará cuál va a ser la dirección de la política en el Estado español".

Por ello, cree que Pedro Sánchez tiene que elegir "si quiere hacer ese camino con Ciudadanos y romper el bloque de la investidura, o si lo quiere hacer con el bloque de la investidura", que es lo que demanda EH Bildu y considera que también el PNV.

"Ellos tienen que elegir y nosotros creemos que hay algunos elementos de preocupación porque no vemos que el señor Sánchez mantenga el tipo con firmeza, sino que va dando bandazos", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que, si Sánchez "no quiere resolver el problema territorial, el problema de convivencia que supone todavía la existencia de cientos de presos, si no quiere hacer frente a las políticas de las élites económicas y blindar los derechos sociales", tendrá que buscar "unos determinados aliados y, si no, otros".