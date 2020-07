Otegi pide votar para elegir entre "quienes cuidan de la salud" de la gente y quienes "la ponen en peligro"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado este domingo un llamamiento a los vascos a votar para elegir entre "quienes cuidan de la salud" de la gente y quienes "la ponen en peligro" durante esta epidemia del coronavirus.

En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho a sufragio en la casa de cultura de la localidad guipuzcoana de Elgoibar, Otegi ha destacado que su formación se presenta "con absoluta serenidad" a estas elecciones, "con la tarea bien hecha".

"Nosotros, después de cuatro años, podemos volver a decir que hay cero casos de corrupción en la izquierda independentista, que hemos dicho la verdad en esta situación excepcional. Hemos puesto por encima de cualquier otro interés y prioridad la salud pública, y esto lo ha visto la gente", ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado que ahora se necesitan gobiernos y administraciones públicas "fuertes, que cuiden de la gente, que garanticen sus derechos" y no hagan recortes. "Hoy se elige entre quienes tienen casos de corrupción y quienes no los tenemos, entre los que decimos la verdad y no la dicen, entre quienes cuidamos de la salud pública y quienes la ponen en riesgo", ha manifestado.

A su juicio, es preciso un Ejecutivo "que diga la verdad" en Euskadi. "Nosotros estamos comprometidos con la verdad y con construir gobiernos que cuidan a la gente", ha reiterado.