Otegi pide a Gobierno Vasco que "no haga propaganda política" con presos e insta a una solución "sin levantar ampollas"

Aboga por un plan de consenso entre todos para que los reclusos "vuelvan a casa" y cree el Gobierno PSOE-UP debe "plantar cara" a la derecha

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido al Gobierno Vasco que "no haga propaganda política" con los presos, le ha exigido trabajo con "rigor y discreción", y ha reclamado una solución que no "levante ampollas". Además, ha abogado por un plan de consenso entre todos para que los reclusos "vuelvan a casa" y ha apuntado que el Gobierno conformado entre el PSOE y Unidas Podemos debe "plantar cara" a la derecha, o "les come".

El líder de la formación soberanista se ha referido, de esta forma, a la propuesta en la que trabaja el secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, para remitirlo a Pedro Sánchez, en la que planteará que se traslade a los 210 presos de ETA a cárceles de Euskadi o cercanas a la Comunidad Autónoma Vasca antes de comenzar su itinerario de reinserción.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha apuntado que, en contenidos, su formación "podría estar cerca" de esta propuesta "en cierto sentido" porque "la política de alejamiento tiene que concluir y punto".

En este sentido, ha recordado que, "en su día, se tomó una decisión política" de alejar a los reclusos y su fin "se hará con otra decisión política". No obstante, ha considerado "un tanto preocupante" que el Gobierno Vasco haya anunciado este planteamiento públicamente.

"Hace seis meses había un programa y ahora tenemos otro, y ahora han cambiado las cosas y no sabemos por qué. No sabemos con quién han hablado. Sabemos que con los familiares de presos no han hablado, con los presos no han hablado, con la izquierda independentista no han hablado. ¿Entonces con quién hablan cuando hacen estos proyectos?", ha preguntado.

En cuanto a los contenidos, ha asegurado que están de acuerdo con que "se tiene que poner fin al alejamiento ya", pero le parecen "preocupantes las formas". "Estos temas son delicados, porque generan expectativas en los familiares, etc, como para tratarlos de otra manera", ha apuntado.

Por ello, ha recomendado a Jonan Fernández, a la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación y al Gobierno Vasco, que "hagan más y hablen menos", tal como han reclamado a EH Bildu en los últimos tres años. En este sentido, ha asegurado que "algunos", como la coalición soberanista, "se dedican a eso, a hacer más y hablar menos".

En cuanto a peticiones a los reclusos para que renieguen de ETA y la violencia, ha afirmado que la banda "no existe". "No sé si todavía hay gente que no se enteró de la noticia, pero ETA hace años que no existe. Por eso digo que es un tema delicado, que hay que tratarlo con suficiente discreción, rigor y seriedad porque, cuando se anuncia a bombo y platillo en un medio de comunicación pública, abre un debate que quizá hubiera sido innecesario", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha recordado que todas las fuerzas políticas vascas, incluida el PP, aseguraron que, cuando ETA desapareciera, la dispersión también terminaría. "Bien, ¡hágase!. Y hay que hacerlo", ha apuntado.

A su juicio, "esto no forma parte de un partido político", sino que "es una agenda de país, de pueblo", como, en su opinión, se vio el pasado fin de semana con las manifestaciones de Bilbao y de Baiona.

"ESTO NO ES PROPAGANDA POLÍTICA"

"Esto exige un tratamiento con el rigor y la seriedad necesaria. Esto no es propaganda política, aquí hay un problema que hay que resolver y, desde nuestro punto de vista, esto hay que hacerlo con discreción, con seriedad, sin levantar ampollas, posiblemente tratando a todo el mundo con la suficiente delicadeza como para que esto no levante ampollas, pero hay que resolver este problema", ha indicado.

Otegi ha indicado que, en todo caso, "los presos deben estar en las cárceles vascas o en las de alrededor ya". "Ya está bien, ya no hace falta más tiempo. Es una decisión política", ha indicado.

No obstante, ha explicado que, cuando él emplaza a que se aborden cambios en política penitenciaria, no se refiere solo al acercamiento, sino que cree que se precisa "de una hora de ruta pactada en la que también habrá que tener en cuentas a todas las sensibilidades y que permita un horizonte fiable para que todos los presos salgan a la calle y vuelvan los deportados, etc".

"Para eso, lo que pedimos sencillamente es que se aplique la política penitenciaria ordinaria, que se deje de aplicar la política de excepción. En su día, el señor Aznar modificó el Código Penal, las leyes penitenciarias para hacer frente a un fenómeno, que era lo que ellos definían como fenómeno terrorista. Bien, desaparecida la lucha armada de ETA en este país, es evidente que eso necesita 'aggiornarse' a la actual situación", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en que "se saque la política penitenciaria de la excepcionalidad para llevarla a la normalidad". En esta línea, ha dicho que los presos enfermos tienen que ser excarcelados, y ha recordado que él no lo pide solo para los presos de ETA porque también lo reclamó para el exministro Eduardo Zaplana. "Zaplana está en la calle y me parece bien", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que "no puede haber gente con 77 años en el cárcel, no puede haber enfermos graves en la cárcel y los familiares no pueden desplazarse cientos de kilómetros para ver a los suyos en una cárcel".

"Esto forma parte de la humanización. Esta es la primera fase y tiene que haber una segunda, que es ¿cómo conseguimos entre todos elaborar un plan y una hoja de ruta en la que nos pongamos todos de acuerdo para que los presos vuelvan a casa", ha remarcado, para advertir al Ejecutivo de Sánchez de que, "o planta cara a la derecha" o esta "se lo come".