Otegi: "Las notas aclaratorias no alteran los acuerdos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este jueves que las "notas aclaratorias" sobre el pacto que su formación ha suscrito con el PSOE y Podemos para derogar "íntegramente" la reforma laboral "no alteran los acuerdos".

"Es algo que es evidente. Las notas aclaratorias o están a pie de página del acuerdo o son interpretaciones que alguien se ha visto en la necesidad de hacer", ha afirmado Otegi en una rueda de prensa telemática en alusión a la rectificación del PSOE, partido que ha precisado que la reforma laboral no se derogará íntegramente.

El líder de EH Bildu ha recalcado que lo firmado este miércoles es "un gran acuerdo que hay que desarrollar e implementar" y ha negado tajantemente que su formación vaya a suscribir un nuevo pacto distinto a ese.

"Nosotros ya hemos firmado un acuerdo. Ya hay un acuerdo", ha enfatizado Otegi, que ha exhibido una copia del documento firmado por los portavoces del PSOE (Adriana Lastra), Podemos (Pablo Echenique) y EH Bildu (Mertxe Aizpurua), dado a conocer tras la votación de la quinta prórroga del estado de alarma.

Ha recalcado que "cualquier negociación, cualquier conversación y cualquier diálogo" debe darse "en torno a este acuerdo y en torno a su implementación", aunque ha abierto la puerta para tratar sobre los "tiempos" del pacto, que establece que la derogación de la reforma laboral debe hacerse efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno por la pandemia.

"Para nosotros siguen vigentes los límites temporales, pero si alguien quiere hablar de límites temporales, de ritmos de aplicación, muy bien, estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta, pero el acuerdo es este y EH Bildu va a hacer todo lo que esté en su mano para que se cumpla", ha advertido.

Ha afirmado que en Euskadi la palabra dada "es algo sagrado", que EH Bildu va a cumplir lo firmado "en su literalidad" y que "nadie tiene derecho a frustrar la ilusión que ha generado esta buena noticia entre el conjunto de los trabajadores del Estado y de Euskal Herria".

Ha resaltado además que las manifestaciones del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias van en el mismo sentido, porque también ha asegurado que "este es el acuerdo" y que "lo que se pacta se cumple".

Otegi, que ha señalado que fue la coalición abertzale la que introdujo el término "íntegramente" para precisar el alcance de la derogación de la reforma laboral, ha indicado que si se ha "construido" este acuerdo es porque existe una interlocución de EH Bildu con los partidos del Gobierno, que se mantiene "abierta".

Ha destacado, asimismo, la "importancia" del segundo punto del pacto, "que habla de que no se computen en el techo de gasto los gastos derivados del covid-19" y que las comunidades vasca y navarra "tengan capacidad de endeudamiento en función de su situación financiera".

Otegi ha insistido en que "hay que conectar la política con los problemas de la gente" y que EH Bildu "no está en la política convencional del regateo para aceptar lo que no se puede cambiar, sino para cambiar lo que no se puede aceptar". EFE

ab/rh/ros