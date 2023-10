Otegi: No especulamos con nuestra posición, EH Bildu frenará al bloque reaccionario

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dejado claro este sábado que su coalición "no especula" con su posición política tras las elecciones generales y ha subrayado que su determinación si se materializa la investidura del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pasa por "frenar al bloque reaccionario", en referencia a PP y a Vox.

Otegi ha cerrado hoy en Vitoria la Conferencia Política en la que la coalición independentista ha debatido y aprobado su plan político de cara al presente curso.

Tras dedicar unas primeras palabras a la situación en Palestina para apelar a que la comunidad internacional busque soluciones democráticas, el dirigente abertzale ha calificado el actual momento político de "histórico".

"Tenemos responsabilidad y no especulamos con nuestra posición política con jugadas a corto plazo", ha señalado en referencia a la posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Ha insistido en que la coalición tiene claro su postura "en contra del fascismo y a favor de la libertad" y ha señalado que EH Bildu recogió en las elecciones generales "el mandato claro de la sociedad de parar a la extrema derecha y al bloque reaccionario".

Vamos a parar al bloque reaccionario

"No especulamos, tenemos una responsabilidad en un momentos histórico. Nuestro posición es que allí donde sea posible y seamos determinantes vamos a parar al bloque reaccionario. Si de nosotros depende los bloques reaccionarios no van a gobernar y no vamos a especular con eso", ha insistido.

Otegi ha precisado que es necesario evitar que PP y Vox gobiernen en España, pero "no suficiente" al defender que si prospera la investidura de Sánchez durante la legislatura "debe haber una agenda plurinacional encima de la mesa".

En este sentido, ha reiterado que se abrirá el debate sobre el modelo de Estado porque "la propia realidad del bloque que sostendrá el Gobierno" si Pedro Sánchez repite en el cargo, y "los problemas estructurales del actual modelo van a obligar a hacer ese debate".

Ante este escenario, Otegi ha abogado por que los agentes políticos y sociales de Euskadi y de Navarra favorables a la independencia se pongan de acuerdo y presenten una propuesta conjunta. "Primero la patria y luego el partido", ha planteado.

Serenidad frente al enfado y el barro

En cuanto a la situación de la coalición, su líder ha asegurado que está "muy bien", con "visión estratégica" y con "confianza en el pueblo", lo que aporta a EH Bildu "serenidad y paciencia estratégica" y ha defendido que "para ser realmente grande hay que estar con la gente y no por encima de ella".

"Frente a la crispación, el enfado y el barro, responsabilidad, confianza, serenidad, frescura, sonrisa y compromiso. Frente a la falta de ambición, ambición sin límites con los pies en el suelo. Nosotros hacemos poco ruido y mucho trabajo. Estamos convencido de que si se materializa la investidura llegarán buenas noticias a Euskal Herria", ha concluido.

Durante su intervención no ha habido ninguna referencia al ataque perpetrado contra el monolito en memoria del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez y contra el panteón familiar del que fuera vicelehendakari en Vitoria.

Ayer, Otegi expresó su "rechazo" a los "inadmisibles" ataques, rechazo que fue considerado insuficiente por la mayoría de los partidos vascos, que reclaman a la izquierda abertzale una condena.