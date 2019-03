Otegi dice que no cierra la puerta a ser candidato a lehendakari

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no cierra la puerta a ser candidato a lehendakari, aunque dice que ese no es ahora el debate y que en cualquier caso no lo tiene "muy pensado", y estará "donde le diga la gente".

Otegi, en una entrevista que publica este domingo El Diario Vasco, afirma que sería "de justicia poética" que pudiera aspirar a la Lehendakaritza tras su inhabilitación.

"Que pudiera presentarme no querría decir que me presentara o no, pero significaría que se habilita un campo democrático que sería bueno para todos", matiza.

Señala que la inhabilitación que le fue impuesta en la sentencia del caso Bateragune "ya debería haber decaído porque Estrasburgo dictó que fue una condena injusta porque el tribunal no era imparcial".

"No creo que se atrevan a alargar los plazos porque significaría que el Estado español tiene mucho interés en que yo no sea candidato", destaca el dirigente abertzale, que asegura que EH Bildu no tiene "interés" en que se adelanten las elecciones autonómicas, una posibilidad de la que se habla en los últimos días y que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado.