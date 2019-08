Otegi dice que EH Bildu "se tiene que convertir en la casa común de los soberanistas y progresistas de este país"

Cree que "convertir el espacio de la convivencia en un espacio para la confrontación política le hace escaso favor a la paz"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que la coalición soberanista "se tiene que convertir en la casa común de todos los soberanistas y progresistas del país". "Tenemos que tener esa ambición y, frente a los dos bloques conservadores, hay que construir el bloque que cumple lo que dice, que dice lo que hace, que mejora la vida de la gente y llega a acuerdos plurales", ha defendido.

Otegi ha realizado estas afirmaciones en la apertura del curso político que la coalición soberanista he llevado a cabo con un acto en el parque tecnológico de Miramon, en San Sebastián, en el que han participado numerosos cargos de la formación.

En su intervención, el dirigente abertzale ha reiterado que "disputar la soberanía no es otra cosa que disputar el poder" y, por ello, la izquierda independentista vasca le está "disputando el poder a diferentes sectores y agentes, a estados, a multinacionales, a élites económicas y a oligarquías". "Porque , al fin y al cabo, la soberanía es despejar una incógnita: ¿quién?, ¿dónde? y ¿qué decide?", ha expresado, al tiempo que ha asegurado que EH quiere "despejar esa incógnita".

Otegi ha afirmado que "la lucha por el poder de decidir es la lucha por el futuro de este país", para añadir que la coalición soberanista "niega radicalmente" a los estados español y francés o a las élites económicas y políticas "que tengan derecho alguno a pasar por encima de la voluntad democrática de la gente y a decidir por nosotros".

Tras destacar que la soberanía es "una herramienta necesaria" porque sin ella "no habrá cambios sociales en este pueblo", el dirigente de EH Bildu ha señalado que la desigualdad social es "uno de los grandes retos" y ha incidido en que la izquierda "si de verdad quiere serlo, tiene que poner en el centro del debate político el reparto de la riqueza".

En esa línea, ha citado otros "retos" como el de hacer frente al cambio climático, la "crisis democrática y los autoritarismos" y ha insistido en "no es posible reivindicarse de izquierda si no se es antifascista". Además, ha remarcado que "la convivencia también es un reto".

"Para nosotros no hay izquierda consecuente tampoco en Euskal Herria si no se reivindica con claridad el derecho a la libre determinación. Sin ello no se pone en cuestión el régimen del 78, ni el proyecto de dominación de las élites políticas españolas", ha aseverado.

A su juicio, "convertir el espacio de la convivencia en un espacio para la confrontación política le hace escaso favor a la paz y a la convivencia de este país".

"Todo el mundo habla de pluralidad, pero todo el mundo quiere imponer un relato", ha lamentado, al tiempo que ha defendido que EH Bildu está "comprometido con una suma de relatos y lo importante es que cada uno respete el del resto y esto es algo que desgraciadamente estos últimos tiempos no estamos observando".

"FRIVOLIDAD"

Arnaldo Otegi ha reinvindicado la política "con mayúsculas, al servicio del país" y ha denunciado las "cada vez mayores manifestaciones de frivolidad, de superficialidad y de intentar creer que la política es un espectáculo". En su opinión, "no son tiempos para hacer propaganda política, son tiempos para hacer política".

"Cuando uno tiene examen fallido lo que trata de hacer ver es que hay gente que está peor y el lehendakari no reconoce que la realidad, más allá de la propaganda, es que en Euskadi los trabajadores han perdido 2,7 puntos en su capacidad de poder adquisitivo, que el precio de la vivienda es el más caro del Estado, que pagamos el cupo por encima de lo que nos correspondería con respecto al PIB, que hay 140.000 personas al borde de la pobreza", ha manifestado.

Según ha dicho, "esta es la realidad de un lehendakari y de un Gobierno gris, que está en la bicicleta estática, que vive del pasado y que mantiene más un gobierno de salvación laboral que uno de salvación nacional". Además, ha criticado que el Ejecutivo de Urkullu "permanentemente trata de compararse con los que están peor", mientras que ha defendido que "hay que compararse con los que están mejor".

Para Otegi, EH Bildu es "un instrumento útil que hace mejorar las condiciones de vida material de la gente". En ese sentido, se ha referido al ejemplo de Errenteria (Gipuzkoa) o al de Navarra con los que, según ha destacado, "se ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera en la educación, en la financiación, y en el combate contra la pobreza y la defensa de los más débiles".

De esta manera, ha destacado que la coalición soberanista es "capaz de acordar y de alcanzar acuerdos que mejoran la vida de la gente". "Lo hemos hecho con el PNV en la Rioja alavesa, con Podemos en Durango y Errenteria y en su día con el PSE con respecto a la reforma fiscal en Gipuzkoa", ha recordado.

"INSTRUMENTO ÚTIL"

"No solo somos un instrumento útil que mejora la vida de la gente, sino que somos una formación política capaz de alcanzar acuerdos políticos plurales en todo el Territorio. EH Bildu es la única garantía para que este país se construya conforme a los valores que defiende mayoritariamente la gente de este país", ha asegurado.

El coordinador general de EH Bildu ha señalado que en las próximas semanas y meses "hay quien quiere ponernos el foco en la política de las élites, en si habrá acuerdo o no en el Estado español" y se ha preguntado "¿hasta cuándo los vascos van a estar dependiendo de las decisiones que toman otros fuera del país?, ¿hasta cuando nuestros derechos van a hacerse depender de qué mayorías hay en Madrid, en París? ¿Hasta cuando esa clase política frívola e irresponsable va a estar lanzando monedas al aire a ver qué deciden?".

Finalmente, ha remarcado que EH Bildu "donde ha sido decisivo no hay gobiernos de la derecha" y ha subrayado que esta es una "seña de identidad que va a seguir manteniendo". Tras reiterar que es "un valor seguro", ha asegurado que la coalición soberanista "no necesitamos hacer funambulismo político" porque "sabemos donde queremos ir y lo que queremos construir"

"EH Bildu se tiene que convertir en la casa común del bloque independentista en este país, ese es el gran reto, no le vamos a fallar a este país ni a nuestra responsabilidad histórica. Cometeremos errores pero está destinada a mover a este país hacia la soberanía y hacia una sociedad más justa y equilibrada", ha concluido.