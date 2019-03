Otegi dice que EH Bildu seguirá "expulsando" a la derecha de donde pueda

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que esta coalición seguirá "expulsando" a "la derecha" de donde pueda, pero ha dicho que no confía en el Partido Socialista y que la "única opción" ante las próximas elecciones es "fortalecer a las izquierdas soberanistas".

Otegi ha cerrado esta tarde en Bilbao un acto político con el que EH Bildu ha puesto el colofón a una jornada en la que se ha firmado el acuerdo con formaciones políticas de Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón y Canarias para formar la coalición electoral "Ahora repúblicas", que reivindicará el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el seno de Europa.

El líder de EH Bildu ha distinguido tres opciones ante las próximas convocatorias electorales: el "bloque conservador y reaccionario" que busca una "contrarreforma"; Pedro Sánchez y el PNV, que a su juicio entonan el "virgencita, que me quede como estoy" pero es "ir hacia atrás", y la izquierda soberanista en la que se integra su formación.

"Nosotros, a la derecha la combatimos gratis y la echamos de los gobiernos de Madrid y Vitoria. A la derecha la expulsamos allí donde podemos y lo vamos a seguir haciendo", ha dicho Otegi.

A renglón seguido, ha añadido que EH Bildu "no tiene confianza" en un Partido Socialista que "hizo reformas económicas, laborales y de pensiones, y cosas muchísimo más graves que todos conocemos en este país".

Por ello, Otegi ha remarcado que la "única opción" ante las próximas elecciones es "fortalecer las izquierdas soberanistas", para que sean "determinantes". Es, ha agregado, "la única receta para avanzar hacia la liberación nacional y social".

Ha considerado que el "régimen del 78 vive una profunda crisis", y ha dicho que la "respuesta del Estado" es una "contrarreforma" por medio del "trifachito, ese bloque conservador, reaccionario, que está a la defensiva, débil".

Ha querido enviar un "mensaje" a ese "bloque": "Nos habéis hecho sufrir mucho durante décadas, creíais que podíais acabar con nosotros, nos habéis torturado, asesinado, encarcelado y llevado al exilio, pero vamos a estar en el Congreso y el Senado para deciros que no pudisteis, no podéis y no podréis".

El coordinador de EH Bildu ha dicho que los "valores" que defiende la izquierda abertzale "se están haciendo hegemónicos", al entender que hoy en día "todo el mundo es ecologista", además de "feminista", y "nadie discute el derecho de autodeterminación" ni que "todos los presos políticos tienen que estar en libertad".