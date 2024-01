Otegi cree que auto del juez Castellón para reabrir la causa sobre los 'ongi etorris' busca "abrir el frente vasco"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para reabrir la causa sobre los 'ongi etorris' a presos de ETA busca "abrir el frente vasco" ahora que "ya han abierto el frente catalán".

Otegi, en una rueda de prensa en San Sebastián para presentar el Aberri Eguna, se ha referido de este modo, a preguntas de los periodistas, a la decisión de García Castellón, que ha acordado reabrir la causa en la que investigaba 'ongi etorris' a presos de ETA para investigar chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor" de los mismos.

El dirigente de EH Bildu ha opinado que "haríamos mal si no hacemos análisis rigurosos y, sobre todo, en profundidad e integrales sobre lo que está pasando". En esa línea, se ha mostrado sorprendido por "hay gente que todavía defiende que en el Estado español hay independencia al Poder Judicial". "No sé cómo se puede seguir defendiendo eso, pero bueno, hay gente que no se desanima y sigue manteniendo estas cosas", ha añadido.

A su juicio, "lo que hay en el fondo en el Estado español es un pulso entre aquellos que queremos abrir la posibilidad de que se hagan debates que interesan a las naciones, a los pueblos y a los trabajadores en ese Estado y quienes lo quieren impedir a toda costa". Así, ha acusado de ello "a la derecha y a la extrema derecha en el Estado español, que prácticamente desde nuestro punto de vista son lo mismo".

"Si no somos capaces de entender que todas estas cosas van dirigidas a sabotear la posibilidad de que salga algo diferente a lo que se ha hecho en los últimos 40 años de eso que han llamado la Transición, creo que nos equivocaremos", ha concluido.