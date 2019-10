Otegi avisa de un posible Gobierno de PSOE con la abstención de PP, que tendrá enfrente a "millones" de independentistas

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de la posibilidad de que, tras las elecciones del 10 de noviembre, se conforme un Gobierno del PSOE con la abstención del PP y ha afirmado que tendrá enfrente a "millones" de independentistas, que ofrecerán un modelo alternativo al del "recorte de libertades".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Otegi ha considerado que el Estado "necesita hacer frente a dos grandes cuestiones en los próximos meses y años", una de ellas, "la cuestión catalana, que es la cuestión vasca, que es cuestión gallega y la cuestión nacional".

En este sentido, ha apuntado que "el Estado español debe entender que es plurinacional y que las viejas naciones" tienen "derecho a decidir su futuro libre y democráticamente". También ha reiterado que se está "a las puertas de una nueva recesión" y ha recordado la advertencia de la UE a España sobre "que tiene que reducir costes y su déficit, lo que quiere decir que habrá más recortes sociales".

Por ello, cree que el PSOE "va a buscar pactos de Estado en las cuestiones fundamentales", como son "el problema nacional y la recesión económica". "Nosotros prevemos que puede haber un Gobierno del Partido Socialista con la abstención del PP y ya sabemos el precio que le pondrá a eso el partido Popular", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha dicho que, "frente a eso", los independentistas ofrecerán la posibilidad de un modelo alternativo, "que vaya en otra dirección", que no sea la de los "recortes de libertades", sino que "ampliación de libertades y de ampliación de las justicia social".

"Si el Estado y el PSOE sucumben a lo que ya es una involución en todos los términos, estaremos todos juntos, seremos millones de personas, muchas fuerzas políticas planteando al mundo, a la comunidad internacional, a nuestras naciones y también al Estado español, que no hay democracia consolidada ni democracia en términos estrictos en el Estado español, si no se aborda un plan de democratización y no un plan de desmocratización, que es el que se va a poner en marcha", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que la 'Declaración de Llotja' tendrá "largo recorrido" y ha subrayado que ha supuesto "un esfuerzo de unidad" de todos los soberanistas, a excepción del PNV.

"Hace falta hacer esfuerzos de suma, de multiplicación y de unidad, que me parece que son importantes en estos momentos, sobre un programa de mínimos que plantea la plurinacionalidad del Estado, la autodeterminación, la libertad de los presos, políticas sociales avanzadas y estrategias pacíficas y democráticas", ha añadido.