Otegi advierte de que el Estado se prepara para "emplear la fuerza e impedir" que los pueblos puedan "decidir"

"Sólo desde la suma de fuerzas soberanistas de izquierdas del Estado se puede poner fin a la herencia que dejó la dictadura hace 40 años", dice

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha alertado de que el Estado español "se está preparando para hacer lo único que sabe: emplear la fuerza para impedir" que los pueblos puedan "decidir" y para que los ciudadanos vean "sometido" su interés "a los nuevos recortes que puedan venir derivados de una recesión económica".

Además, ha asegurado que únicamente desde el programa electoral "de mínimos" acordado por las fuerzas soberanistas de izquierdas del Estado, entre las que se encuentra la coalición, se puede poner fin "a la herencia política e ideológica que dejó la dictadura hace 40 años".

EH Bildu ha abierto la campaña electoral de estas elecciones generales en el Prisma del centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián con un acto que ha comenzado pasadas las ocho de la tarde con el lema 'Erabaki Baietz', en el que han intervenido la candidata de EH Bildu al Congreso por Guipúzcoa, Mertxe Aizpurua, y el secretario general de la coalición, Arnaldo Otegi, ante más de un centenar de simpatizantes y cargos.

Otegi ha señalado que mucha gente está "enfadada y tiene motivos, y se pregunta para qué estas elecciones", pero ha recordado que la primera razón es que "el Estado vive una profunda crisis". Además, ha indicado que los vascos tienen que ir a votar porque "a este país se le sigue tratando desde la capital del imperio en términos de que somos menores de edad o de que no estamos capacitados para hacer las cosas por nosotros mismos".

PAÍS "SUBORDINADO"

"Lo que hacen es tomar decisiones por nosotros", ha criticado, para añadir que "como somos un país subordinado, con un modelo de relación de supeditación a los marcos de decisión no solo políticos, sino económicos e institucionales, cuando Pedro y Pablo no se ponen de acuerdo en Madrid, nosotros tenemos urnas, y esa es la razón por la que estamos convocados a unas nuevas elecciones".

Otegi ha señalado que el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no quería un gobierno de coalición al principio, porque la señora Merkel y el Ibex 35 no le dejan", pero Podemos cometió "un grave error y cuando lo tuvo en la mano, lo rechazó".

En este sentido, ha opinado que Unidas Podemos tiene ahora "la responsabilidad de hacer que la baraja se vuelva a mover otra vez y de darle la oportunidad a la derechona de acceder al Gobierno". "Esta es la historia de la repetición electoral", ha censurado.

"En un país supeditado, con un modelo de relación que hace que las decisiones se tomen por nosotros, se ponen de acuerdo para otras cosas, y, a veces en Madrid, otros Pedros y otros Pablos, en un 99% hombres, toman decisiones que nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida", ha lamentado, para poner como ejemplo "las becas, meter a nuestra gente en la cárcel o que no podamos jugar con nuestras selecciones deportivas". "Hay que cambiar eso para que las decisiones se puedan tomar aquí", ha reiterado.

EMPLEAR LA FUERZA

El líder abertzale ha advertido de que el Estado "se está preparando para hacer lo único que sabe: emplear la fuerza para impedir que los pueblos podamos decidir".

"El Estado ha organizado una estrategia para contenernos, para que los pueblos no podamos decidir libre y democráticamente nuestro futuro y para construir una estructura que garantice ante una crisis económica que los estallidos sociales sean contenidos y que así veamos sometido nuestro interés a los nuevos recortes que puedan venir derivados de una recesión económica", ha incidido.

En esta línea, ha señalado que EH Bildu aporta "acuerdos" para "hacer frente" al Estado y ha aplaudido la "suma de fuerzas" de EH Bildu con las izquierdas soberanistas del Estado, logrando "una amplia unidad de acción en torno a un programa electoral de mínimos", algo que "han hecho siempre las izquierdas en momentos históricos", y que se basa en tres líneas: la "libertad para los presos políticos, vuelta exiliados y deportados", unas "políticas sociales avanzadas" y "derecho de autodeterminación frente al 155".

Finalmente, ha incidido en que es "importante" votar a EH Bildu porque "no se trata de votar a unas siglas, sino de tener la responsabilidad suficiente, plantar cara al Estado y plantear que no puede haber ni mensajes tibios, ni que no digan las cosas claras, frente a la involución que plantea el Estado" y "solo desde el soberanismo y la defensa de este programa de mínimos, es posible acabar con la herencia política e ideológica que nos dejó la dictadura hace 40 años".

"No se viene a vivir de la política. Se viene a hacer de la política un instrumento para mejorar la vida de la gente", ha subrayado, para añadir que "vamos a Madrid a que nos devuelvan a los nuestros a casa, a ser la voz de los vascos en Madrid y a trabajar para que un día no hablemos nosotros en nombre de los vascos en Madrid, sino que lo haga nuestra embajadora en la capital".

AIZPURUA

Por su parte, Mertxe Aizpurua ha señalado que "este pueblo merece un aplauso" porque Ciudadanos o Vox no han conseguido ningún diputado en Euskadi. Además, ha apuntado que los votos a EH Bildu siempre son la "mejor opción para poner freno" a España y no se van a utilizar para "dar otra oportunidad" a la derecha, ni para "jugar a los cromos" con los proyectos de este pueblo. Además, ha apostado por la suma de fuerzas y ha puesto en valor el acuerdo electoral alcanzado entre EH Bildu y ERC.

Aizpurua ha afirmado que "necesitamos ser más fuertes en Madrid", la izquierda soberanista vasca "necesita más representantes" en el Congreso y el Senado, para hacer frente a la "involución democrática" y las "injusticias" del Estado y para "defender y proteger los derechos e intereses de la ciudadanía vasca".

Además, se ha mostrado convencida de que "los soberanistas del Estado vamos a ser más fuertes porque vamos a ir de la mano en esta cita electoral".