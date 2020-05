Otegi acusa al PNV de hacer de Álvarez de Toledo en Euskadi al culpar a EH Bildu de "estar detrás" de ataques a sedes

Afirma que "la única posibilidad" para un tripartito de izquierda es que se respete como lehendakari al candidato de la fuerza mayoritaria

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de actuar "mezquindad", "traspasar todas las líneas" y actuar de Cayetana Álvarez de Toledo en Euskadi al culpar a EH Bildu de "estar detrás" de los ataques a sedes de partidos o domicilios de representantes políticos.

Además, aunque cree que en el País Vasco PNV y PSE "van en coalición" a las elecciones autonómicas, ha afirmado que "la única posibilidad" para un tripartito de izquierda en Euskadi es que se respete como lehendakari al candidato de la fuerza mayoritaria.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha mostrado preocupado porque "últimamente el PNV se ha instalado en el insulto permanente a EH Bildu". A su juicio, el "último insulto" a la coalición soberanista es "decir ayer en una nota del BBB que la gente que está traspasando todos los límites en las consignas de las manifestaciones de Bilbao (promovidas por el Movimiento Proamnistía), probablemente serán apoderados de EH Bildu".

Este pasado miércoles, tras nuevos ataques a sus sedes, el PNV exigió a EH Bildu "su desvinculación pública y categórica de estos ataques". "Porque puede darse el caso de que las y los autores de gritos y de consignas que venimos escuchando estos días en las calles de Euskadi (gritos y consignas que superan toda línea roja y que pensábamos superadas) luzcan tarjetas identificativas de la propia coalición abertzale en los colegios electorales el próximo 12 de julio", dijo.

"Hay que ser mezquino para decir estas cosas. Esto no se puede decir, la política tiene límites. No utilicemos las cosas para tratar de rascar unos votos. Que alguien tenga la mezquindad de decir que esos que gritaban el otro día van a llevar el cartel de EH Bildu como apoderados, me parece que es traspasar todas las líneas", ha manifestado un día después Arnaldo Otegi.

ENCUESTA Y TRIPARTITO

Preguntado por la encuesta de intención de voto difundida este pasado miércoles por EiTB, ha respondido que EH Bildu tiene también encuestas que, en algunos aspectos, coinciden, como en que la "valoración negativa" del Gobierno Vasco tanto en el derrumbe de Zaldibar como en la crisis del covid-19 es "negativa" o en la apreciación de que la coalición que lidera es "una fuerza al alza".

"Ahora mismo, las encuestas no sé hasta qué punto pueden acertar, porque vivimos una situación que no habíamos vivido hasta ahora", ha manifestado.

A su juicio, existen dos posibilidades, una "que favorece a la gente" y otra "a las élites". "Nosotros les vamos a dar seguridad", ha garantizado.

Respecto a la posibilidad de editar un tripartito de izquierda tras las próximas elecciones autonómicas, ha asegurado que "aquí se presentan en coalición el PNV y el PSOE". "Si pueden y les dan los números, habrá un Gobierno PNV-PSOE, como hay en los Ayuntamientos y Diputaciones".

Por ello cree que la posibilidad de formar un Ejecutivo de izquierda "puede formar parte de una alternativa que podría ser favorable en un determinado". "La única posibilidad de que haya un Gobierno de izquierdas en los tres territorios es que se respete como candidato a lehendakari y como lehendakari a la fuerza mayoritaria", ha dicho, en alusión a EH Bildu.

Por ello, considera que "si la gente quiere cambiar de rumbo, lo que tiene es que reforzar el juego de la izquierda votando a EH Bildu". "Y, en función de eso, veremos qué es lo que ocurre", ha puntualizado.

No obstante, ha vuelto a mostrarse "absolutamente convencido de que, si les dan los números, va a haber un Gobierno del PNV y el PSE. Van en coalición".

Ante los últimos ataques con pintadas a sedes políticas, en su mayor parte del PNV y PSE, y las amenazas en el portal de la vivienda de la líder socialista en Euskadi ha advertido de que "si alguien piensa que no va a haber un tripartito de izquierda porque le han pintado las puertas a Idoia Mendia, yerra mucho".

A su juicio, no se da esa posibilidad porque el Partido Socialista "se empeña, una y otra vez, en no representar los intereses de los trabajadores que le votan y en ser el lazarillo que acompaña al PNV en todas las instituciones", ha argumentado. Ha lamentado que el PSE, en vez de "reforzar el bloque progresista" en Euskadi, refuerza "el bloque conservador, de la mano del PNV, y es lo que van a volver a hacer".

PINTADAS EN SEDES ED EH BILDU

Arnaldo Otegi ha advertido de que "también pintan" las sedes de EH Bildu, por lo que "tratar de hacer creer, con absoluta mezquindad política, que EH Bildu está detrás de esto, cuando todo el mundo sabe quién está detrás, nos parece que es tratar de levantar un espantajo". "Es tratar de hacer de Cayetana Álvarez de Toledo, pero aquí", ha dicho.

El portavoz de la coalición soberanista ha insistido en que "todo el mundo sabe quién está detrás de esas pintadas, con certeza" y se trata de "gente que tiene todavía una crítica más acerada contra EH Bildu".

"Todo el mundo lo sabe, entonces ¿por qué todo el mundo nos pregunta qué opinamos sobre eso? Todo el mundo sabe lo que opinamos sobre eso", ha dicho.

Otegi ha lamentado que se haya vuelto al "debate de la condena y la no condena". "Unos nos piden la condena para decir que hemos traicionado todos los ideales del MLNV y otros nos piden el término condena para decir que, por fin, nos hemos hecho demócratas. Pues no vamos a estar ahí. No vamos a estar ahí, y esta es nuestra posición. No vamos a estar al juego de unos y de otros. Vamos a estar en una posición de rechazo a estas cosas, pero no vamos a estar en otra posición", ha dicho.

Esta postura no significa, ha insistido, que su partido "apoye, justifique o entienda lo que está ocurriendo" y ha reiterado que resulta "de una mezquindad política absoluta, sabiendo que EH Bildu tiene una posición muy clara respecto a estos hechos, que no está detrás de estos hechos y sabiendo que quienes los hacen", buscar "el desgaste político" de Euskal Herria Bildu con una cuestión que "no se corresponde con la realidad".

"Nosotros no estamos detrás de estos hechos. A nosotros nos pintan las sedes, nos han puesto carteles a alcaldesas, alcaldes, los mismos que hacen las pintadas", ha dicho, tras recordar que sus autores son sectores que apoyan al preso de ETA Patxi Ruiz, en huelga de hambre en Murcia. "Son los sectores que el otro día gritaban en las calles de Bilbao PSOE asesino, EH Bildu colaborador", ha señalado.

Otegi ha afirmado que EH Bildu "colabora" y "trabaja" para que "los presos vengan aquí" y "no estamos en alterar". Ha admitido que, al margen de quiénes sean los autores materiales, una situación "que podría ser teóricamente extrema de un preso que está en huelga de hambre y que está poniendo su vida, busca y provoca la solidaridad de muchos sectores, no solo de ellos, sino de nuestra gente también, en la medida en que entiende que hay que participar en determinadas concentraciones porque es bastante lacerante la situación" de Patxi Ruiz.

"No hay que buscarle más pies al gato. Creo que hay que dar una solución definitiva a este problema y nos alegramos, por ejemplo, de que el Gobierno Vasco hiciera una propuesta para que todos los presos vengan aquí", ha dicho.

Por ello, ha emplazado a "buscar soluciones y no determinados latiguillos a lo Cayetana Álvarez de Toledo para crispar más la situación, tratar de erosionar las posiciones políticas de una determinada fuerza".