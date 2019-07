La OTAN dice que Rusia no ha dado "ninguna señal" de querer respetar el INF y avisa de que responderá

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido este viernes que Rusia no ha dado "ninguna señal" de que esté dispuesta a volver a cumplir el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que abolió los misiles de alcance intermedio, y ha reiterado de que los aliados responderán si no lo salva de aquí al 2 de agosto antes de que Estados Unidos culmine su retirada del mismo.

"No vemos ninguna señal de que Rusia esté dispuesta a volver a cumplir el Tratado INF", ha lamentado Stoltenberg ante la prensa al término de la reunión del Consejo OTAN-Rusia, que se ha prolongado durante unas tres horas y media este viernes y en el que han constatado "diferencias fundamentales" entre ambos.

Todos los aliados han vuelto a instar a Rusia a volver a cumplir el Tratado de forma "total y verificable" y le han trasladado la importancia de "salvar" un tratado que ha sido "una piedra angular" de la seguridad en Europa, mientras que "Rusia ha expresado sus preocupaciones sobre la aplicación del Tratado", ha explicado el noruego.

El encargado de negocios ruso y embajador en funciones ante la OTAN, Yuri Gorlach, y el representante militar ruso, Sergei Orlov, no han respondido a las preguntas "muy detalladas" de los aliados para saber "cuántos" misiles CCS-8 tiene Moscú, "su doctrina militar para utilizarlos" y "si piensa fabricar más". "No ha habido respuestas", han informado a Europa Press una fuente diplomática de alto nivel, al tanto de las discusiones.

El secretario general aliado ha reconocido que "el tratado está en peligro" por "la violación" de Rusia y ha avisado de que "el tiempo se está agotando". "Todavía hay tiempo para salvar el tratado" aunque la probabilidad "se reduce cada día que pasa" y por ello los aliados deben prepararse "para un mundo sin Tratado INF, que será mucho menos estable para todos".

"Si Rusia no vuelve al cumplimiento (del INF), responderemos y lo haremos de forma defensiva", ha avisado, insistiendo en la necesidad de enviar "un mensaje muy claro" a Moscú de que romper tratados de control de armamento, desarme y no proliferación nuclear "tiene un coste", al tiempo que ha reconocido que el incumplimiento de este pacto mina "la credibilidad" del resto, incluido el nuevo START.

Stoltenberg ha avisado de que los misiles rusos son motivo de "gran preocupación para todos los aliados europeos" porque pueden llevar cabeza nuclear, son móviles, difíciles de detectar y pueden alcanzar ciudades europeas "en minutos" y, aunque ha rechazado avanzar las medidas de respuesta aliadas, ha asegurado que "algunas se pueden poner en marcha bastante rápido". "Otras llevarán más tiempo", ha dicho.

Eso sí, ha vuelto a dejar claro que los aliados no tienen "ninguna intención de desplegar misiles nucleares en Europa". "No haremos exactamente lo que Rusia hace", ha zanjado, al tiempo que ha dejado claro que la defensa antimisiles de la OTAN "no está dirigida contra Rusia, no es capaz de derribar misiles balísticos intercontinentales rusos", al ser preguntado por su posible refuerzo o configuración. "Es un sistema dirigido contra amenazas fuera de la zona euroatlántica y esto sigue siendo el caso", ha insistido.

Estados Unidos ya ha dejado claro que está estudiando construir un sistema convencional para responder a los polémicos misiles rusos, aunque no ha decidido qué tipo exactamente y también ha defendido que los aliados deben "construir" un sistema de defensa antimisiles "para responder a cualquier tipo de misiles de crucero rusos que irían contra la Alianza", defendió el jefe del Pentágono en funciones, Mark Esper, a finales de junio.

INFORMACIÓN SOBRE MANIOBRAS PARA REDUCIR ERRORES DE CÁLCULO

Al margen del INF, la OTAN y Rusia han intercambiado información sobre sus próximos ejercicios militares, algo "importante" porque, en palabras de Stoltenberg, "ayudan a reducir el riesgo de malentendidos y errores de cálculo".

Así, los aliados han informado a Rusia de su próximo ejercicio marítimo 'Dynamic Mariner 2019' en el Mediterráneo, frente a la costa de España, entre el 8 y 19 de octubre con el objetivo de validar el componente marítimo de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN y en el que participarán 2.500 marinos y 30 buques de 11 países (España, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, Alemania, Noruega, Grecia, Portugal y Bélgica), mientras que Rusia ha informado por su parte sobre sus maniobras 'Tsentr' y 'Union Shield'.

Los aliados han afeado a Moscú que "nunca" se haya sometido a la observación "obligatoria" de sus maniobras en virtud de los convenios internacionales de la OSCE, según una fuente diplomática de alto nivel.

La OTAN y Rusia también han abordado el conflicto en Ucrania, incluida "la falta de avances en los Acuerdos de Minsk y las tensiones dentro y alrededor del mar de Azov", donde ambas partes siguen manteniendo "diferencias fundamentales", ha admitido Stoltenberg. Los aliados han vuelto a pedir a Rusia en la reunión que libere a los marinos ucranianos que apresó cerca del Estrecho de Kerch en noviembre.

Stoltenberg ha reconocido que las discusiones con Rusia han sido "difíciles" pero "francas" y "necesarias". "Los aliados y Rusia mantiene diferencias fundamentales, pero estamos comprometidos en continuar nuestro dialogo. Sin diálogo no podemos resolver nuestras diferencias", ha subrayado.