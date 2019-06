La OTAN no cree que las fuerzas iraquíes puedan ser autosuficientes en los próximos tres años

El comandante de la misión de la OTAN en Irak, general Dany Fortin, ha subrayado los progresos que están haciendo las fuerzas iraquíes en algunas áreas es las que están siendo instruidas como la lucha contra los artefactos explosivos improvisados pero ha considerado que los aliados deberán quedarse "tres o cuatro años" más sobre el terreno.

"Queremos desarrollar sus capacidades de instrucción y garantizar que sus fuerzas de seguridad son autosuficientes y están preparadas para las amenazas del futuro", ha dicho en rueda de prensa el general canadiense, cuyo país ejerce el mando de la operación.

La misión fue establecida en Bagdad en octubre de 2018 y contará cuando alcance su capacidad operativa plena con 500 efectivos --entre militares y civiles-- para instruir a las fuerzas iraquíes en áreas como la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, inteligencia, medicina militar, logística, planificación, recursos humanos y también asesoran al Ministerio de Defensa iraquí en la reforma del sector de seguridad. El grueso de la misión la constituyen 250 efectivos militares canadienses que ejercen como fuerza de protección del contingente.

"Necesitan fuerzas que tienen que combatir a Estado Islámico. Hay una reemergencia de Daesh en forma de una insurgencia informal", ha explicado Fortin, que ha precisado que los iraquíes necesitan "ayuda con equipos, dinero" pero también han pedido ayuda en planeamiento estratégico. "Saben lo difícil que fue la lucha contra Daesh. No estaban preparados para esto al nivel que creen que se requiere", ha precisado.

El comandante ha puesto en valor que las fuerzas iraquíes han hecho "muchos progresos", incluido en áreas como la lucha contra los artefactos explosivos improvisados, aunque "queda mucho por hacer" y ha considerado que la OTAN necesitará ayudar a las fuerzas iraquíes durante "tres o cuatro años" más sobre el terreno, aunque es algo que competerá decidir a los aliados.

También ha admitido la necesidad de hacer más para instruir a las fuerzas iraquíes en el respeto de los Derechos Humanos, perspectiva de género y el Derecho Humanitario Internacional al ser preguntado por las denuncias de abuso a detenidos por parte de las fuerzas iraquíes, asegurando que es algo que abordará "personalmente" con "los generales" iraquíes de su rango.

No obstante, ha recordado que la misión de la OTAN no tiene acceso a los centros de detención y sólo entrenan a las fuerzas de seguridad bajo "control directo" del Ministerio de Defensa iraquí. "No trabajamos con las milicias", ha recalcado.

VIGILAN LA AMENAZA

Fortin ha explicado que vigilan "de cerca la amenaza" y ya han tomado "medidas de protección de la fuerza" para garantizar la seguridad de su personal sobre el terreno tras la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán, dejando claro que las actividades de la misión "continúan" y no se han visto afectadas.

"Somos conscientes de donde estamos. Hay riesgos asociados con cualquier operación militar de la OTAN en Irak no es una excepción", ha dicho. "Planificamos las actividades de forma acorde y tenemos medidas de fuerza de protección establecidas para garantizar el desarrollo seguro de nuestras actividades" y no exponerse "innecesariamente", ha agregado. "Estamos trabajando de cerca con las autoridades iraquíes para garantizar que estamos preparados lo máximo que podamos por si ocurre algo malo", ha dicho.

Asimismo, ha admitido que "había una amenaza crítica, tal y como informaron los medios en las últimas semanas, que era motivo de preocupación para Estados Unidos y todos nosotros" y "todavía hay riesgos, sin duda". "Hemos trabajo estrechamente con los iraquíes. Hemos mitigado suficientemente la amenaza y hemos adoptado medidas", ha recalcado, insistiendo en que las medidas de fuerza de protección se pueden ajustar "según sea necesario". "Todo el mundo continúa con sus actividades", ha recalcado.