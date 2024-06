OTAN.- Stoltenberg cree que su sucesor en la OTAN se decidirá "muy pronto" tras el apoyo de Hungría a Rutte

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este martes que el paso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al apoyar la candidatura de Mark Rutte para dirigir la OTAN acerca la decisión final de su sucesión, ahora pendiente solo de Rumanía, que queda como único aliado que no ha anunciado su apoyo al mandatario neerlandés.

"Normalmente no digo nada sobre mi sucesor porque no me corresponde a mí elegirlo. Pero con el anuncio que ha hecho hoy el primer ministro Orbán, creo que es obvio que estamos muy cerca de llegar a una conclusión en la alianza para designar al próximo secretario general. Y creo que es una buena noticia", ha afirmado en rueda de prensa junto al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En el marco de su viaje a Washington, el ex primer ministro noruego ha valorado el paso dado por Orbán que ha desvelado su respaldo al primer ministro en funciones de Países Bajos como próximo secretario general de la OTAN, una vez Rutte ha confirmado por carta que respetará la posición húngara de no participar en la iniciativas de apoyo militar a Ucrania.

A ojos de Stoltenberg, el dirigente de Países Bajos es un "candidato fuerte" y con "mucha experiencia", aunque ha evitado valorar en mayor profundidad el paso dado por Hungría y Eslovaquia este martes, dos de los tres aliados que todavía no habían expresado su apoyo. "Creo firmemente que muy pronto la alianza habrá decidido sobre mi sucesor y eso será bueno para todos nosotros, para la OTAN, y también para mí", ha ironizado.

Por su lado, Blinken se ha mostrado seguro de que la alianza se "unirá firmemente" en torno al nuevo líder de la OTAN. "Cuando el actual secretario general termine su mandato este otoño, habrá un nuevo secretario general muy fuerte que recogerá el testigo y continuará el extraordinario trabajo", ha asegurado en referencia al dirigente neerlandés, al que Washington apoyó desde que dio el paso a finales del año pasado.

En esta situación, Rutte concita el respaldo de 31 de los 32 aliados y solo queda el 'sí' de Rumanía, que presentó el pasado marzo a su propio candidato en la figura del presidente Klaus Iohannis, en un intento de concitar apoyo de los aliados del este de Europa, aunque solo Hungría había expresado su respaldo a la candidatura alternativa.