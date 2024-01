OTAN.- Jefe militar de la OTAN pide no dar por sentada la paz y estar preparados para responder a un ataque de Rusia

Considera que la guerra en Ucrania está en una fase de pocos cambios y "no cabe esperar un milagro" en el campo de batalla

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante neerlandés Rob Bauer, ha llamado este jueves a no dar por sentada la paz insistiendo en que toda la sociedad debe estar concienciada para responder a ataques de Rusia o grupos terroristas.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Militar de la OTAN, que reúne a los Jefes de Estado Mayor aliados, Bauer ha insistido en que ante un conflicto o guerra se vería implicado no solo al Ejército, sino toda la sociedad.

"Hay que darse cuenta de que no todo es previsible y que no todo será plácido en los próximos 20 años. No podemos dar la paz por sentado y por eso tenemos los planes de Defensa y nos preparamos para el conflicto con Rusia o con grupos terroristas si nos atacan. Si nos atacan debemos estar listos", ha señalado.

Bauer ha hecho así hincapié en que la sociedad en su conjunto y la industria debe aumentar su conciencia sobre cuestiones de seguridad, al señalar que en una situación de conflicto se necesitaría la participación de civiles y aumentar la producción industrial con fines militares.

En concreto, sobre el desafío que representa Rusia para la alianza atlántica, el máximo responsable militar de la OTAN ha señalado que en los planes de Defensa ya se sitúa a Moscú como amenaza. "Somos una alianza defensiva y debemos estar listos. Estamos listos pero estamos mejorando la preparación con más personal y capacidades", ha explicado.

NO CABE ESPERAR UN "MILAGRO" EN UCRANIA

Respecto a la situación actual en la guerra en Ucrania, el almirante neerlandés ha indicado que hay un "tira y afloja" entre el Ejército ucraniano y el ruso, que han entrado en una fase sin grandes cambios en el frente. "No debemos esperar un milagro en ningún bando, pero ambos buscarán sus oportunidades y no será fácil. Hay que seguir apoyando a Ucrania", ha subrayado.

En todo caso, ha celebrado que Rusia no ha cumplido ninguno de los objetivos estratégicos cuando invadió el país vecino y Ucrania ha infligido importantes daños en las capacidades terrestres y aéreas rusas y ha causado más de 300.000 bajas en sus filas.

Bauer ha detallado que Rusia ha crecido el número de tropas rusas en territorio ucraniano pero estos soldados cada vez están peor entrenados y el Ejército ruso está tirando de expresidiarios y extranjeros para combatir en Ucrania.

Y sobre la capacidad de reponer su munición y armamento militar, ha explicado que Rusia tiene capacidad de producción pero sufre el impacto de las sanciones y tienen lastrada la capacidad de fabricar equipos modernos.