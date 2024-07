OTAN.- Israel dice que un país como Turquía que apoya a Hamás e Irán "no debería ser miembro de la OTAN"

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha asegurado este viernes que un país como Turquía que apoya al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a Irán "no debería ser miembro de la OTAN" en respuesta a unas declaraciones del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre los vínculos de la OTAN con Israel.

"Erdogan declara en la cumbre de la Alianza que no permitirá que la OTAN coopere con Israel. En primer lugar, Erdogan, no decides nada. Además, un país como Turquía que apoya a los asesinos y violadores de Hamás y al eje del mal iraní no debería ser miembro de la OTAN", ha dicho en un mensaje en la red social X.

Esto se produce después de que el mandatario turco criticara la relación de la OTAN con Israel, país al que acusa de cometer "atrocidades" en los territorios palestinos ocupados, y mostrara su negativa a aprobar nuevas iniciativas de cooperación hasta que no se alcance la paz en Palestina.

"No es posible que la Administración israelí, que pisotea los valores fundamentales de nuestra Alianza, continúe su relación de asociación con la OTAN. Turquía no aprobará ninguna iniciativa de cooperación con Israel dentro de la OTAN hasta que se establezca una paz global y sostenible en los territorios palestinos", expresó.

En ese sentido, acusó a Israel de ignorar tanto las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde está siendo juzgada por supuesto genocidio, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.