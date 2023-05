Ossorio ve "muy triste" la polémica de Bolaños: "Era la fiesta de los madrileños no de los ministros"

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidad y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha tachado de "muy triste" que ayer el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demodrática, Félix Bolaños, tratara de "colarse" en la tribuna del Dos de Mayo, cuando era "la fiesta de los madrileños, no de los ministros".

"Todos los medios están hablando de ello y creo que es muy triste. Ayer era la fiesta de los madrileños. Estuvimos trabajando meses, semanas y seleccionando a unas personas que se habían distinguido en el servicio público (...) El acto fue un éxito y es muy triste que la noticia sea que el ministro Bolaños intentara colarse en la tribuna", ha lamentado Ossorio en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En la tribuna dispuesta en el acto en la fachada de la Real Casa de Correos ayer, estaban representados, según ha explicado Ossorio, "una serie de personas que representaban determinados estratos de la sociedad".

Por eso, considera que se trata de una "auténtica provocación" cuando era la "fiesta de los madrileños, de la Comunidad y no de los ministros". "Un ministro que no estaba invitado quiso venir y quiso presidir un acto sin tener derecho a ello (...) El Gobierno de España tiene muchos problemas que resolver y no está para este tipo de cosas. Fueron unos hechos muy lamentables", ha zanjado el consejero.