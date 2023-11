La OSCyL ofrece este sábado un concierto extraordinario en el Teatro Monumental de Madrid

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León estará presente este sábado, 11 de noviembre, en el Teatro Monumental de Madrid, donde ofrecerá un concierto extraordinario a las 19.30 horas, dentro del marco de la colaboración con la Orquesta Sinfónica RTVE, que a esa misma hora, estará actuando en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El concierto estará dirigido por Thierry Fischer, quien, tras presentarse por última vez en Madrid en mayo de 2019 en el Ciclo de Ibermúsica junto a la Orchestra of the Age of Enlightenment, lo hará por primera vez en Madrid como Director Titular de la OSCyL.

Este concierto contará además con la participación de la oboísta Cristina Gómez Godoy, solista de la Orquesta Estatal de Berlín.

El repertorio comenzará con la obertura de la ópera Tabaré, del compositor salmantino Tomás Bretón, del que este año 2023 se celebra el 100 aniversario de su muerte, recibiendo en este caso el homenaje de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, siguiendo la estela de los homenajes realizados recientemente en el Concertgebouw de Ámsterdam y en el Konserthus de Stavanger, además de en el programa de abono 4 de la presente temporada de la OSCyL en el Centro Cultural Miguel Delibes.

El programa se completa con una selección, realizada por el propio director titular, Thierry Fischer, de números del ballet Cenicienta de Serguéi Prokófiev y con el Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor de Richard Strauss, para cuya interpretación el director titular contará con la oboísta española Cristina Gómez Godoy, quien ha presentado recientemente esta obra en el álbum publicado por Warner Classics junto al director Daniel Barenboim y el West Eastern Divan.

Las entradas para el concierto, oscilan entre los 16 euros y los 29 euros y se pueden adquirir a través de la página web www.teatromonumental.entradas.com