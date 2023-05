Óscar Puente vuelve al trabajo en muletas y "contento" por poder retomar la agenda de reuniones

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha vuelto este martes al trabajo en su despacho del Ayuntamiento de Valladolid apoyado en unas muletas, con un inmovilizador de rodilla y ha confesado que se ha encontrado mejor de lo esperado, al tiempo que se siente "contento" por poder retomar en parte su agenda.

El regidor vallisoletano fue operado hace apenas cinco días de la rotura del cuádriceps que se produjo el pasado jueves al sufrir una caída en un parque de la ladera este de Parquesol después de visitar las obras de los elevadores urbanos.

Puente ha iniciado la jornada laboral en su despacho de Alcaldía, donde ha colocado una pequeña butaca sin respaldo junto a una de las sillas para mantener la pierna derecha estirada, ya que el inmovilizador no le permite doblarla, y en alto mientras trabaja.

Por el momento, puede hacer pequeños desplazamientos apoyado en unas muletas y considera que no va a necesitar "tanto" la silla de ruedas, aunque tampoco lo descarta si ve que aumentan las molestias.

"Voy a ver cómo aguanto, es la primera que salgo de casa en cinco días y tengo que ver cómo me voy sintiendo, todavía estoy un poquito mareado porque llevo mucha medicación encima", ha explicado Puente, que cree que ha tenido una buena evolución en los primeros cinco días y aunque entiende que no será "lineal" confia en ir mejorando y poder hacer la campaña "lo más normal posible".

"No esperaba que tan pronto pudiera hacer cosas, ya digamos que la curación total no me preocupa tanto porque será un proceso largo --estima que entre seis y nueve meses--, lo que me da alegría es poder empezar a trabajar y poderme manejar con las muletas", ha destacado el regidor socialista, que se ha mostrado contento.

El alcalde ha explicado que la operación salió "bien" y la pierna "va deshinchándose", mientras que en la tarde de este martes tiene una cita en el médico para la primera cura y ahí se podrá ver cómo está la cicatriz de la operación.

Así, el regidor ha mantenido este martes varias reuniones con miembros de su equipo de Gobierno para ver "cómo podemos reubicar el panorama a la vista de lo que ha sucedido", aunque confía en que no estén tan "limitados".

"Tendré que moverme más despacio, con más dolor o más dificultad pero voy a poder moverme. Anda que no hay gente que tiene que estar en silla de ruedas y hace una vida lo más normal posible", ha recalcado Óscar Puente.