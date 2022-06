Óscar Puente dará un "emotivo" pregón este jueves en las Fiestas de Sarria (Lugo), localidad natal de su padre

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que dar el pregón esta noche de las Fiestas de San Xoán de Sarria (Lugo) es "muy emotivo" para él ya que es el pueblo en el que nació su padre y le recuerda a la "infinidad de ratos" que pasó "de crío" así como a las vivencias de la infancia de su padre.

El regidor socialista ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que su homólogo de la localidad lucense le había ofrecido dar el pregón "hace tiempo" pero hubo que suspenderlo en varias ocasiones por "distintas razones", en último caso por la pandemia. "Ya este año no me he podido resistir y allí estaré", ha incidido.

Puente ha recordado que Sarria, una localidad de cerca de 15.000 habitantes, es el pueblo en el que nació su padre y además es "muy importante" en Galicia ya que es el punto de partida "más frecuente" del Camino de Santiago, ya que se encuentra a 111 kilómetros del punto final de esta ruta y hay que hacer 100 kilómetros como mínimo "a pie o a caballo, como decía la tradición", para recibir la 'Compostela'.

Además, ha incidido en la emotividad que tendrá para él el pregón de esta noche porque ha pasado "infinidad de ratos de crío" y allí pasó también la infancia su padre, por lo que él ha vivido esas "historias" de "aquella Galicia profunda de posguerra", pues nació en el año 1939.

En cualquier caso, ha precisado que va dispuesto a "disfrutarlo" aunque será un "viaje relámpago" ya que viaja a lo largo de esta jornada y este viernes por la mañana estará ya trabajando en Valladolid.