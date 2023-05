Óscar Puente achaca a "la dinámica nacional" la pérdida de la Alcaldía de Valladolid

El candidato socialista en Valladolid, Óscar Puente, ha achacado la perdida de la Alcaldía, en manos ahora de PP y Vox, a la "dinámica nacional" que se ha vivido en toda España y ha calificado su resultado en estos comicios como "muy bueno, pero insuficiente".

"Estoy satisfecho con el trabajo realizado y que los ciudadanos valoran positivamente nuestro trabajo, pero asumo que las dinámicas nacionales afectan mucho", ha afirmado en su comparecencia para valorar los resultados electorales de este domingo en la sede provincial socialista en Valladolid.

Puente ha reiterado que la dinámica nacional "se impuso" y ha arrollado a gobiernos" como el suyo, pese a haber sido la fuerza más votada en la ciudad y pese a haberse quedado "muy cerquita" de conseguir el concejal número 12", que les hubiera dado la victoria en coalición con sus actuales socios, Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que además han perdido un edil.

"Si sobrevivimos va a ser una proeza y hemos estado a puntito, pero la ola nos ha pasado por encima claramente", ha asegurado en referencia a su partido, que ha perdido plazas muy importantes como Valencia, Sevilla o Lugo.

"Pertenezco a un partido del que me siento muy orgulloso, que me da muchas cosas y otras veces me las quita. En este caso, le hemos puesto ocho puntos de diferencia a lo que tenía el partido, pero no ha sido suficiente", ha lamentado.

Puente ha afirmado que tomará su acta de concejal cuando se constituya la nueva Corporación municipal y ha resaltado que tiene que "ser respetuoso y desear suerte a Jesús Julio, que será el nuevo alcalde de Valladolid y trabajar para la ciudad", ha dicho en referencia al candidato del Partido Popular.

Óscar Puente ha subrayado que liderará la oposición "inicialmente", aunque ha reconocido que luego valorará si continúa, porque no sabe si será "capaz después de haber sido alcalde ocho años de estar ahí". No obstante, ha subrayado que "va a valorar los primeros compases de gobierno y en función de eso, tomarán decisiones". EFE

