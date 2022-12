Óscar Puente: "No me acaba de gustar" la reforma de la malversación

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), ha reconocido este miércoles que la modificación del Código Penal para abordar el delito de malversación propuesta por el Gobierno de España no le "acaba de gustar ni encajar", aunque ha matizado que no comparte las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha y compañero de partido, Emiliano García Page.

Puente, que ha hecho estas declaraciones tras la inauguración de la escuela infantil municipal 'El Cascabel', ha recordado que, a diferencia de la modificación de la sedición, con la que "no tenía mayor problema", en el caso de la malversación le "chirría".

El regidor vallisoletano, sin embargo, se ha desmarcado de las críticas de García Page con el que "últimamente no es que coincida demasiado", así como ha rechazado "esa valoración extrema de que se ajustan los delitos en función de los delincuentes".

"Es una modificación que no acabo de entender bien, no me acaba de gustar ni me acaba de encajar", ha afirmado.

De este modo, Puente se une a la lista de líderes socialistas que discrepan de esta modificación del delito de malversación: García Page, el presidente de Aragón, Javier Lambán, o el secretario general autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quien en una rueda de prensa el pasado viernes reconoció que "no le gustaba" y que si la norma debía cambiarse, tenía que ser "para endurecerla".