Ortuzar(PNV) critica "la soberbia" de ELA y que quiera lograr la independencia con "huelgas contra instituciones vascas"

Vuelve a comparar a la IA con "la vaca" de su abuelo, que "mocha" al PNV en Euskadi y en Madrid "hace 'tolón-tolón'"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado "la nula" relación que existe entre los diferentes sectores nacionalistas en Euskadi, en alusión a su partido, ELA y la izquierda abertzale, y ha criticado "la soberbia y la irrealidad" a la que la llegado el sindicato, que en su día surgió del seno de la formación jeltzale, al que ha acusado querer lograr la independencia "a través de las huelgas contra las instituciones vascas y contra sectores básicos de la economía".

Durante su intervención en el acto convocado en la Plaza Nueva de Bilbao para celebrar el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), Ortuzar ha vuelto a comparar, como ya ha hecho en ediciones anteriores, a la izquierda abertzale con "la vaca" de su abuelo, que "mocha" al PNV en Euskadi y en Madrid "hace 'tolón-tolón'".

Al mitin de la formación jeltzale han asistido cientos de militantes y simpatizantes, y en él también han participado el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, que han estado acompañados en el escenario por unos 80 cargos políticos e institucionales del PNV.

En su discurso, el líder jeltzale ha realizado un llamamiento a mirar a los problemas que existen "dentro de casa", en Euskadi, y ha emplazado a ser autocríticos ante la manera de "relacionarse" que tienen los que se "reclaman abertzales". En este sentido, ha admitido que, no es que no haya colaboración, sino que en la actualidad no existe entre ellos "el mínimo diálogo y entendimiento". "Es nulo", ha puntualizado.

A su juicio, hay "tres pulsiones" entre los nacionalistas, "tres maneras de ver las cosas y de enfocar el futuro que, a día de hoy, parecen antagónicas". De esta forma, se ha referido al proyecto de su partido, al que representa ELA, "y al de la antes llamada 'izquierda abertzale', pero que ahora se reclama 'izquierda independentista', poniendo sordina a lo de abertzale".

Andoni Ortuzar ha arremetido duramente contra ELA y ha recordado que acaba de celebrar su congreso, en el que ha renovado su ejecutiva, pero, mientras "los congresos suelen servir para revisar el rumbo, para ajustar estrategias", cree que, en el caso del sindicato nacionalista, "no ha sido así".

"Nos espera más de lo mismo o peor. Su proyecto es ya hoy más político que sindical, un proyecto que identifica soberanismo y revolución, y que quiere llegar a la independencia a través de las huelgas contra las instituciones vascas, contra los sectores básicos de nuestra economía", ha añadido.

El presidente del EBB ha aseverado que, "frente a esa amenaza que puede llegar de fuera, la receta de la ejecutiva de ELA es debilitar lo que hoy" tiene Euskadi, "llevarlo a cenizas para construir no sé muy bien qué".

CARNÉS DE ABERTZALES

Además, ha reprochado a la central sindical que expulse al PNV "del campo abertzale" y que le haya pasado "ya directamente al enemigo". "Son ellos los que reparten ahora el carnet de abertzale. Te pasan su abertzalímetro y te dicen si eres digno o no. Han llegado a tal colmo de soberbia y de irrealismo que ya solo ellos son abertzales dignos", ha apuntado.

Ortuzar ha dicho que ELA también "ha puesto en cuarentena a Bildu y a LAB porque no se apuntan a eso de 'a la soberanía por la huelga'". A su juicio, es "muy triste que una organización que salió del seno" de su partido, "desprecie así" a los jeltzales y su trayectoria.

"En todo caso, sin necesidad de levantar mucho la voz, pero con firmeza, les decimos que su estrategia es un desastre para Euskadi, que está condenada al fracaso político y que solo sirve para dividir a esta sociedad y a los abertzales", ha afirmado.

Por ello, ha advertido al sindicato que no cuenten con ellos "para organizar huelgas contra Euskadi y sus instituciones". "Para construir Euskadi, para levantar Euskadi, para liberar Euskadi, la única huelga que haríamos nosotros es la huelga a la japonesa: trabajar más por Euskadi y no poner palos en las ruedas como hacen ellos", ha indicado.

EL "TERCER ESPACIO" DE LA IA

El líder del PNV ha situado a la izquierda abertzale, que se encuentra "un poco despistada", en "el tercer espacio". "Justo cuando ellos querían moverse para venir para acá, va ELA y algunos de los nostálgicos suyos y les mandan parar. Y ahí andan, sin saber muy bien dónde ir: entre ser revolucionarios o determinantes, la palabra de moda ahora; entre ser unilaterales o darle gratis los votos al Gobierno español", ha manifestado.

Tras recordar que hace años comparó a la izquierda abertzale con "una vaca" de su abuelo y desde entonces sus militantes y afiliados, a los que les hizo "mucha gracia", le piden que vuelva a hablar de ella, ha considerado que ese mundo "sigue igual".

"Además de darle siempre patadas al balde de la leche --lo hacen todas las semanas en el Parlamento, aunque se tengan que aliar con el PP porque cualquier cosa es buena para oponerse al Gobierno Vasco y al PNV--, ahora, como no saben dónde colocarse, han empezado a derrotar y a empujar a los demás", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha dicho que "las vacas enseguida aprenden cuál es su sitio en la cuadra y, cuando vuelven de la campa, se van derechitas a su sitio y se colocan allí, sin problemas", pero "éstos no". "Al parecer, no se encuentran a gusto en el sitio que tienen, y no hacen más que mocharnos pretendiendo desplazarnos y ocupar nuestro lugar", ha añadido.

Ha recordado que, "después de abjurar de Madrid y querer la ruptura", de criticar a la formación jeltzale "por ir allí a venderse por un plato de lentejas, ahora quieren ser ellos la representación vasca". "Mal han empezado intentando agradar al Gobierno español, dándole los votos gratis. Seguro que, si hubieran estado en el Parlamento Vasco, se habrían puesto de acuerdo con el PP para decir que 'no'. Ésa es la nueva estrategia de Bildu: mochar en Euskadi y 'tolón-tolón' en Madrid", ha asegurado.

Por ello, ha recordado que, aunque "las cosas van bien, hay nubarrones" que "vienen del sur", del resto del Estado, pero "también nieblas que provienen de casa". Para concluir su intervención, ha realizado un llamamiento a los jóvenes del PNV: "Sentíos orgullosos del partido en el que militáis, del camino que hemos hecho hasta ahora y poneos en cabeza de este movimiento. Merece la pena militar en el PNV, merece la pena trabajar por Euskadi y por conseguir una Euskadi libre, de hombres y mujeres libres".