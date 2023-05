Ortuzar(PNV) ve con "tristeza" que PP y PSOE usen a ETA para su rifi-rafe y que condenados vayan en listas de Bildu

Defiende el funcionamiento de los servicios públicos vascos y lamenta que "alguno esté orgulloso de que sea el país donde hay más huelgas"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este sábado que ve con "una enorme tristeza" que el PP y PSOE utilicen a ETA para sus "rifi-rafes" en campaña electoral y también que "el mejor argumento para entrar en las listas de Bildu sea haber sido condenado por terrorismo". Además, ha defendido "el buen funcionamiento" de los servicios públicos en Euskadi y lamentado que "alguno esté orgulloso de que sea el país donde hay más huelgas". "¿Dónde vamos con estos?", ha preguntado, para afirmar que son "los de la pancarta".

Ortuzar ha reivindicado el buen funcionamiento de los servicios públicos vascos en un acto político celebrado en la localidad vizcaína de Erandio, en el que ha participado junto a la alcaldesa y aspirante a la reelección, Aitziber Oliban, y la candidata jeltzale a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

A pocos metros del futuro puente All Iron, que unirá la margen izquierda y derecha de la ría del Ibaizabal, el líder jeltzale ha querido recordar a la ciudadanía de Euskadi que el próximo 28 de mayo deberá decidir "entre los puentes" que tiende el PNV o "las trincheras que cavan" otras opciones políticas.

Ante varios centenares de militantes y simpatizantes del partido, Andoni Ortuzar ha dicho que "es comprensible que algunas personas puedan caer en el desánimo tras varios años en que se han encadenado crisis económicas, una pandemia sin precedentes, un conflicto bélico en Europa o una gran alza en los precios y las hipotecas".

Aun así, ha querido romper una lanza en favor de "la ilusión y el optimismo". "Se puede ilusionar a las personas con ideas y con proyectos. Lo que no me ilusiona como ciudadano es lo que veo en otros partidos y en otros agentes sociales. No me ilusiona que alguno esté orgulloso de que Euskadi sea el país con más huelgas", ha aseverado.

En este sentido, se ha preguntado: "¿Dónde vamos con estos? Son profesionales de la pancarta, vienen a protestar, a generar miedo en el resto de trabajadores y, en el fondo, a buscar cuotas de afiliación".

Tampoco le ilusiona, según ha destacado, que "el gran tema de campaña del PP o del PSOE, para hacer sus rifi-rafes, sea resucitar a ETA; no les ilusiona ni a sus propios militantes", sino que, "al contrario", genera "una tristeza enorme". "Y no me ilusiona que el mejor argumento para entrar en las listas de Bildu sea haber sido condenado por terrorismo", ha reiterado.

"ILUSIÓN

Por todo ello, ha afirmado que el domingo se vota "ilusión o desilusión, futuro o pasado, proyectos o bronca, verdad o mentiras, PNV o todos los demás". "Por eso hay que votar porque, o llenamos las urnas de ilusión, de votos de PNV o las vamos a llenar de pena. No da lo mismo quién gobierne", ha advertido.

Frente al pesimismo que considera que algunos fomentan de forma interesada, ha alabado el funcionamiento de los servicios públicos en Euskadi. "Repetir mil veces una mentira no la convierte en verdad. Dicen los de Bildu que los servicios públicos de Euskadi no funcionan, es mentira. Lo digo alto y claro. Tenemos un sistema de transporte público que funciona, tenemos un sistema de salud que funciona, y no quito que haya excepciones muy contadas. Nuestro sistema de ayudas a las personas que las necesitan funciona", ha indicado.

Ortuzar ha precisado que es "mucho mejor, pero muchísimo mejor, si todos esos que ahora van de preocupados no hubieran metido palos en la rueda de Euskadi". "Porque se han pasado 40 años frenando Euskadi, arruinándola. ¡Cómo para que ahora vengan a dar lecciones!", ha criticado.

Por su parte, Etxanobe se ha comprometido a seguir centrada "en ofrecer los mejores servicios públicos a toda la ciudadanía". "Nos centraremos en impulsar la actividad económica y el empleo, empleo de calidad, porque esa es la mejor política social", ha manifestado.

La candidata a relevar a Unai Rementeria al frente de la Diputación, ha sacado a colación algunos de los proyectos que incidirán directamente en el entorno de Erandio, como el bulevar que conectará la capital vizcaína con Getxo, "un paso decisivo para extender el efecto Bilbao a lo largo de la ría; una gran operación de regeneración urbana que supondrá un antes y un después para toda la margen derecha, pero especialmente para Erandio, para Altzaga".

"Vamos a recuperar el frente de ría para los erandiotarras. Vamos a conectar las dos márgenes: Erandio y Barakaldo; el bulevar en una margen y el parque fluvial en la otra", ha recordado.

Según ha precisado, "algunos a esto le llaman cemento". "Dicen que somos los del cemento, yo le llamo mejor calidad de vida. El PNV es el partido que mejora la calidad de vida", haconcluido.

Por último, Aitziber Oliban, candidata a la reelección a la Alcaldía de Erandio, ha asegurado que quiere "un Erandio próspero". En este sentido, ha apuntado que la recuperación y dinamización económica necesita de nuevos proyectos industriales motores, de ilusión y compromiso.

"Debemos dinamizar Plaiabarri-Sakoni, debemos ser sede de eventos tractores, de ferias de empleo; debemos poner en marcha programas de apoyo a colectivos vulnerables, el Foro Educativo, la Zientzia Astea. Tenemos que ser capaces de generar alianzas interempresariales, impulsar la cultura del emprendizaje y reforzar la oferta formativa. Vamos a promover la proyección externa de Erandio", ha enumerado.

A su juicio, todos estos son "proyectos serios que van a dar la vuelta a Erandio". "PNV es la garantía de que esos proyectos van a salir adelante", ha concluido.