Ortuzar: El no de Sánchez a la independencia no obstaculizará un apoyo

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el "no es no" de Pedro Sánchez a la independencia de Cataluña no supondrá un obstáculo para un hipotético apoyo de su partido al PSOE, dado que ello dependerá de los "síes" que consiga la formación nacionalista vasca a sus demandas de autogobierno.

Ortuzar ha expuesto esta posición del PNV tras firmar en Bilbao un acuerdo de colaboración con el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, con el que, tras las elecciones al Parlamento Europeo, ambos partidos se comprometen a promover un debate en el seno de la UE para buscar en ella un "encaje a las naciones sin Estado".

En una rueda de prensa, el líder del PNV ha sido preguntado por si la declaración del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en el sentido de que su recordado "no es no" a Mariano Rajoy es aplicable a la independencia de Cataluña, supondrá un problema para el partido nacionalista a la hora de respaldar una eventual investidura del aspirante socialista.

Ha señalado que "es normal" que un "presidente español" no sea favorable a la autodeterminación -"el cura no es muy partidario del pecado", ha dicho- y ha añadido que, si esa posición de Sánchez no constituye un problema para Arnaldo Otegi, como según Ortuzar ha dicho el líder de EH Bildu, "tampoco" lo será para el PNV.

Respecto de la situación de su partido, Bonvehí ha dicho que no ve riesgo de escisión después de que la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal haya abierto la puerta a crear un nuevo partido que no esté subordinado a Carles Puigdemont.

El presidente del PDeCAT ha dicho que lo que ve en su partido es "mucho debate interno" y ha considerado que Marta Pascal ha hablado a título "personal".