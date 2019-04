Ortuzar responde a Casado y Abascal que el PNV no les tiene "miedo" pese a sus "bravuconadas" e "insultos"

Lamenta que los "nostálgicos de kale borroka" caigan "en la provocación" del líder de Vox, de quien dice que da entre "pena y gracia"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que la formación 'jeltzale' no tiene "miedo" alguno de las "bravuconadas" del presidente del PP, Pablo Casado, de quien ha dicho que "da grima", ni de los "insultos" del líder de Vox, Santiago Abascal, a quien se ha referido como una persona que da entre "gracia" y "pena". Además, en referencia a las protestas registradas en Bilbao contra un acto de Vox, ha lamentado que los "nostálgicos de la kale borroka" hayan caído "en la provocación" de Abascal.

Ortuzar ha participado este sábado en un acto del PNV en Llodio, en el que también han intervenido los cabezas de lista por Álava para el Congreso de los Diputados, Mikel Legarda, y para el Senado, Almudena Otaola.

En su intervención, Ortuzar ha acusado a los candidatos alaveses del PP, entre ellos Javier Maroto e Iñaki Oyarzábal, de carecer del "coraje político necesario" para defender a los vascos de los "insultos" que, según ha dicho, dirige Casado contra "el autogobierno y la historia" de Euskadi.

El presidente del PNV ha afirmado que no le sorprende que las encuestas "den casi por desaparecido" al PP en Euskadi. Además, ha propuesto a los alaveses un "reto" para las elecciones generales del 28 de abril.

De esa forma, ha invitado a los ciudadanos a "conseguir que Maroto y Oyarzábal tengan un título más en su dilatado currículum madrileño: el de exdiputado y exsenador". Ortuzar, en referencia a la moción impulsada por el PP en el Senado contra la transferencia a Euskadi de competencias recogidas en su Estatuto de Autonomía, ha recordado el "papelón" que, como senador vasco, desempeñó Oyarzábal en aquel debate.

El dirigente del PNV ha denunciado que el senador popular' pidiera "con su firma", en la Cámara Alta, "que no se cumpla el Estatuto de Gernika, que no se transfieran competencias a Euskadi y que no se cumpla la ley que tanto dicen defender".

"DISPARATES" DEL PP

"Solo por no haberse plantado ante sus jefes por tamaño disparate, se merece dedicarse a otras tareas. Se lo merecen, por laxos en la defensa de Araba y de lo vasco en Madrid", ha denunciado, en referencia a los miembros del PP de Euskadi.

El presidente del PNV ha afirmado que con sus posiciones y mensajes, Casado, "más que asustar", llega a "dar grima". Ortuzar ha lamentado que el dirigente 'popular' "se cree de verdad lo que dice", y ha denunciado sus "amenazas" y "bravuconadas" contra "el autogobierno vasco, al euskera, a la educación vasca". "No quieren autogobierno en Euskadi. Quieren más España y menos Euskadi; quieren centralismo; quieren mandar todo desde Madrid; quieren más España y menos Euskadi. Lo quieren y lo dicen", ha advertido.

"MACHO ALFA"

También se ha dirigido a Abascal, a quien ha definido como una especie de "macho alfa". Ortuzar ha subrayado que pese a que trate de "meter miedo al PNV", el líder de VOX, en realidad, da entre "pena" y "gracia".

"Ni asusta ni da miedo", ha afirmado. En referencia a las críticas y advertencias que Abascal ha lanzado este sábado contra el PNV, Ortuzar ha lamentado que el dirigente de Vox haya llamado "traidores y traicioneros" a los miembros del PNV. No obstante, ha subrayado que "si se refiere a que somos traidores a lo que él representa", sus palabras "más que un insulto son un halago". "También Franco nos llamó traidores; y Franco pasó y nosotros aquí seguimos", ha destacado.

INCIDENTES

El presidente del PNV también se ha referido a los incidentes que se han producido en este sábado Bilbao durante una protesta contra la presencia del líder de Vox en un acto en la capital vizcaína. Otuzar ha afirmado que "probablemente" el dirigente de Vox haya "venido a provocar", y ha lamentado que haya quien "ha caído en su provocación".

"Los nostálgicos de la 'kale borroka' han caído en la trampa de Abascal", ha afirmado, para lamentar a, continuación, que la forma de actuar de quienes han protagonizado los incidentes "no es propia de los vascos". Ortuzar ha destacado, además, que quienes han "montado el lío" en Bilbao hayan hecho que Abascal aparezca ahora, ante sus seguidores, "como un héroe".

VERSOS PARA ABASCAL

"Los ultras de aquí han dado más votos a los ultras de allí. Son ultras los que estaban dentro del Euskalduna [en el mitin de Vox] y son ultras los que estaban fuera". Para distanciarse de estos comportamientos, y de forma irónica, Ortuzar ha dedicado unos versos a Abascal, aunque en castellano, "para facilitarle la comprensión porque euskera no sabe". "Abascal, Abascal; qué rollo de serenata. Abascal, Abascal; deja ya de darnos la lata", ha recitado.

En este contexto, Ortuzar ha pedido que "nadie se engañe", ya que en estas elecciones Euskadi "se juega lo que hoy es Euskadi". "Euskadi se juega ser más Euskadi o ser más Madrid", ha señalado. Ortuzar se ha dirigido al PP, pero también al PSOE, para advertirles de que "se van a encontrar sobre la mesa la agenda vasca", sobre la que ha recordado que incluye la defensa del autogobierno, pero también de cuestiones como la rebaja de la tarifa eléctrica y mejoras de las infraestructuras.

Por su parte, el cabeza de la lista alavés al Congreso, Mikel Legarda, ha afirmado que la formación 'jeltzale' "pone encima de la mesa los asuntos que nos preocupan a las personas en Araba y en Euskadi de manera real: la prosperidad y el desarrollo económico, el bienestar, el empleo de calidad y la precariedad laboral, la convivencia pluralista, y tener el futuro en nuestras manos a través de un autogobierno pleno".

A su vez, la candidata 'jeltzale' al Senado por Álava, Almudena Otaola, ha defendido el papel "determinante" desempeñado por el PNV en las Cortes Generales, por lo que ha pedido el apoyo de los ciudadanos para garantizar una representación 'jeltzale' "fuerte".