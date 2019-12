Ortuzar (PNV) replica a Otegi que, si ha habido corrupción en Euskadi, ha sido la del 'impuesto revolucionario'

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha replicado este miércoles a EH Bildu de que, si ha habido corrupción en Euskadi, ha sido la derivada del 'impuesto revolucionario' de la que la izquierda abertzale "se ha beneficiado activa y pasivamente".

El líder jeltzale se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras conocerse la sentencia por el 'caso de Miguel' en la que se ha condenado a excargos del PNV por delitos vinculados por la corrupción.

La Audiencia Provincial de Álava impuso doce penas de cárcel a, entre otros, al antiguo 'número dos' de la formación jeltzale en Álava, Alfredo de Miguel, --principal acusado en este proceso--, al que condenó a un total de 13 años y tres meses de cárcel.

Otegi señaló que "a nadie nos pueden convencer ya de que esto es una excepción y no la regla", aludiendo a otros asuntos de presunta corrupción como "Osakidetza, Margüello, Getaria, Alonsotegi, Karrantza o Bakio".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar le ha pedido a la coalición soberanista que "no se ponga en la presidencia en el tribunal inquisitorial porque, si ha habido aquí corrupción en el país, ha sido la derivada del impuesto revolucionario, en la que ellos se han beneficiado activa y pasivamente".

"Nosotros asumimos las responsabilidades políticas, estamos sujetos a crítica, pero aceptar lecciones de ellos, no", ha advertido. Además, ha apuntado que no se pueden "mezclar" los casos como si todos "fueran iguales".

En este sentido, ha dicho que en Karrantza "todavía está todo subyúdice y, de momento, las cosas no están nada claras". "No es verdad lo que dice Bildu que está sucediendo en ese sumario. Vamos a esperar, cada cosa a su tiempo, pero, desde luego, no hay otro caso similar a este en el ámbito de Euskadi", ha asegurado.